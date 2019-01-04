韓4歲女童尿床激怒母親　零下10度關廁所罰企　4小時後暴斃

南韓日前發生離譜虐兒事件，一名4歲女童因半夜尿床叫醒母親，母親一怒下把她關在沒有暖氣的廁所內罰站，由於近日寒流襲韓國，清晨氣溫低至零下10度，女童疑抵受不了暈倒，惟送院後不治。事件引起社會關注，網民批評該母無常識，質疑她有虐待小孩之嫌。當地警方指女童臉部及身上有被虐傷痕，若確認有人曾有虐兒行為，將聲情羈押。

南韓一名女童遭體罰4小時後於家中的厠所內凍死。圖為示意圖。（GettyImages/視覺中國）

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根據《中央日報》報道，京畿道議政府市警察署於周三（2日）以涉嫌虐待兒童致死罪，拘捕一名34歲母親。據警方表示，該名母親涉於周二（1日）在家虐待其4歲女兒，當時女童父親外出，家中還有另外2名兄弟姊妹。

母親供稱，當日清晨約3時許，女兒因不小心尿床，把她從睡夢中喚醒，她大怒下將女兒鎖進厠所，要她在裏面罰站反省，自己則睡回到床上睡覺。至早上7時，厠所傳來「哐」一聲巨響，母親驚醒，開門後發現女兒倒卧在廁所，呼吸出現困難，於是讓她躺在床上休息，詎料下午3時女兒突然失去意識，遂將她送院救治，可惜返魂乏術。

警方指，經調查發現，女童臉部及身上均有被虐傷痕，已委託國立科學搜查研究院驗屍，詳細調查死因，如確認女子有虐兒行為，便會立即聲請羈押。事件曝光後，韓國國內激起憤怒聲音，大批網民狠斥該名母親不懂育兒，罵她無常識，又認為家長不應該以氣用事，以免鑄成大錯。

（《中央日報》）