林二汶叱吒Look超搶鏡　歷年女星光頭大比拼　無頭髮仲靚先真係靚

《2018年叱咤樂壇流行榜頒獎禮》完滿落幕，一眾歌手盛裝打扮當中，以歌手林二汶最突出，她以鏟青頭且以全白「尼姑look」示人，離完全光頭只差一點點。其實歷年來以鏟青示人的女星不多，完全光頭更是寥寥可數，亦有人退一步戴頭套以光頭形象演出，可說挑戰顏值極限。

鏟青女星組

歌手林二汶近日以剷青頭、全白「尼姑look」出席《2018年叱咤樂壇流行榜頒獎禮》。（Facebook「lamtwo」圖片）

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林二汶

2018叱咤頒獎禮當晚衣香鬢影，女歌星均盛裝出席，歌手林二汶以全白「尼姑look」現身，更她把頭髮鏟到極短，驟眼看如光頭一般，成功突圍勁搶眼。

有網民聯想起林二汶已逝「at17」隊友盧凱彤（Ellen），猜測林是重演盧凱彤昔年在舞台上剃頭以示走出躁鬱症後重生的一刻。

其實林二汶早在去年10月便改變髮型，在社交網語帶輕鬆的「hashtag」：「愛情是一種法國甜品，壽頭是一種生活態度，自拍是一種自戀行為，post相是一種生活日常，Chok樣是一件很棒的事，自從剪咗呢個頭之後，我就更加自戀。」似交代生活趣事多過悼念亡友。

莫文蔚早年曾為在電影《回魂夜》片尾的光頭造型剃頭。（資料圖片）

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莫文蔚

要說本港光頭女星，莫文蔚可說是代表人身，1994年她在電影《回魂夜》中，她造型與《這個殺手不太冷》的女主角打扮相似，一頭齊耳短髮、頸部掛着小項圈，風衣配超短褲及皮靴，活脫脫有一種反叛少女味道。

其實莫文蔚早為了該片結局的光頭造型真的鏟了青，戲中只是長期戴着假髮。至1996年她再以近乎光頭的背部全裸Look拍攝《全身莫文蔚》唱片封套，又一次震撼娛樂圈。

星二代歌手竇靖童曾因想「剃光讓頭髮重新長」，找來喇嘛宗薩蔣揚欽哲仁波切幫忙剃頭。（多維新聞圖片）（資料圖片）

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竇靖童

星二代歌手竇靖童於2017年被喇嘛宗薩蔣揚欽哲仁波切剃頭片段流傳網上，結果被誤傳出家消息，需要相關人士出面澄清，指竇靖童「純粹是剃光讓頭髮重新長，不是出家，誤會了」，方才平息謠言。

女星談善言此前將頭髮愈剪愈短，一度剷青至貼近頭皮，且染成粉紅色。（Facebook「hedwigtam」圖片）

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談善言

新生代女星談善言自電影《點五步》開始為人熟知，一向以甜美短髮見稱。惟她隨後將頭髮愈剪愈短，鏟青至貼近頭皮，且染成粉紅色，搖身一變型格形象。

內地著名女星寧靜曾為拍電視劇剃光頭，大方以光頭造型示人。（視覺中國）

寧靜

內地著名女星寧靜性格果敢，曾為拍攝電視劇《白銀谷》剃光頭，日常亦大方以光頭造型示人，不戴假髮絕不遮掩，率性展現真我。

頭套女星組

胡杏兒早年拍攝《情迷黑森林》時，曾大膽挑戰光頭造型。（黃國立攝）

胡杏兒

胡杏兒近年事業重心轉到內地，劇接劇推出，回顧當年她在無綫電視的日子，在拍攝《情迷黑森林》時，曾大膽戴頭套挑戰光頭造型，更自嘲表示「自己成隻鬼咁」。

傅嘉莉前年曾為節目效果嘗試光頭造型。（視覺中國）

傅嘉莉

傅嘉莉曾在2017年嘗試光頭造型，以趙薇早在電影《少林足球》中的造型亮相節目，美貌未見受影響，未被網民負評。

楊冪曾在電視劇《翻譯官》戴頭套扮成光頭病患接受手術。（網上影片截圖）

楊冪

內地一線女星楊冪曾在電視劇《翻譯官》突破形象，戴頭套扮成光頭病患接受手術，但無損觀眾對其明豔五官欣賞，更有網民大讚她媲美范冰冰在《武媚娘傳奇》的光頭造型。

林志玲在電影《天機：富春山居圖》的光頭造型於近日曝光。（Instagram「chiling_lin」截圖）

林志玲

林志玲曾為電影《天機：富春山居圖》放下美女身段，以光頭造型且一身佛門素服打扮演出，獲網民稱讚是「最美豔尼姑」。

內地有電視節目流出章子怡的化妝片段，曝光其光頭造型。（《無問西東》劇照）

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章子怡

內地電視節目《演員的誕生》早前流出章子怡化妝影片，當時她正透過特技化妝，打扮成雙眼凹陷、兩頰憔悴的光頭智能機械人。片中章子怡似質疑這個光頭造型不達標準，一度表示「這個將就不了」、「沒法拍」。

趙薇曾在電影《少林足球》戴頭套扮光頭演出。(視覺中國)

趙薇

提起光頭造型女星，不得不提趙薇在電影《少林足球》的演出。戲內趙薇的角色剃光頭，打算上足球場與周星馳飾演的角色共同進退，不料被對方調侃說：「你快啲返火星，地球好危險！」恥笑她光頭像外星人，讓觀眾留下深刻印象。

范冰冰曾為電視劇《武媚娘傳奇》戴頭套，以光頭演出感業寺出家情節。圖為《武媚娘傳奇》劇照。（視覺中國）

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范冰冰

范冰冰拍攝電視劇《武媚娘傳奇》時，曾戴頭套以光頭造型演出感業寺出家情節，被不少網民稱讚即使「光頭」，仍然顏值在線。

劉曉慶多次出演武則天一角，對光頭造型駕輕竟熟。每次都有顏值在線。（視覺中國）

劉曉慶

傳奇女星劉曉慶曾五度飾演武則天，有過多次光頭造型的經驗，每次都艷光不減，女王氣場更使觀眾為之折服。

曾飾演《武則天秘史》的內地女星殷桃，曾有過光頭造型演出。（資料圖片）

殷桃

曾飾演《武則天秘史》的內地女星殷桃，在劇中亦有過光頭造型演出。雖然殷桃當時未有像范冰冰、劉曉慶等引起網民熱話，但造型也甚為好看，沒被光頭頭套拉底顏值。