麥當勞走塑　顧客店員常因飲管爆爭拗　連登仔老竇化身「飲管俠」

塑膠遺禍影響深遠，本港多間食肆響應環保，不會主動派發飲管，其中近日「一刀切」走飲管的連鎖快餐店麥當勞，近日經常有顧客因索取飲管而與店員爆發爭拗，惹來怨聲載道。有連登巴打在討論區圖文並茂指，其父親在麥當勞經歷過無飲管的「慘況」後，決定花費10元買一包200支的飲管，然後「隨身帶定10支8支」，以便在麥當勞用膳時「見人無就畀人」，聲稱要「狙擊環保人士」，有關舉動引起網民熱烈討論，有網民認為問題癥結是餐廳走塑的同時，亦應向顧客提供其他選擇，例如提供紙飲管等，否則只會加劇對環保議題的爭拗。

麥當勞近日宣布全面走飲管，不會主動向顧客派飲管。（資料圖片）

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該連登網民以「老豆癲咗，買咗幾包飲管派」為題發帖，指父親在麥當勞用膳時沒有飲管，認為是一個問題，抱怨「環咩保…唔想個個人畀環保人士搞到覺得無飲管係正常，遲下個個人慣下慣下，將一件有問題嘅事變成習慣」，更指「M記唔畀，咪又係我自己出返」，決定先用家中存貨，再花費10元購買一包200支飲管，指會「隨身帶定10支8支」，在麥當勞看到有人沒有飲管用時，就派給對方使用。樓主更上載了飲管的照片，以示事件的真實性。

不少網民讚賞世伯的舉動，甚至稱他為「飲管俠」、「真男人」及「英雄」，更指「香港需要多啲人好似你老豆（竇）」；但亦有人狠斥有關行為，反問：「三唔識七，仲要唔係獨立包裝，你敢用？」

樓主稱就算只喝一啖藥水，母親都會叫他用膠餐具，因可棄掉而毋須清洗。（連登討論區圖片）

有網民表明支持環保，日常生活中會盡量走塑，但認為有時實在需要飲管，例如喝了半杯的汽水想拿走時，如無飲管就只好棄掉，結果亦造成浪費。有人則指麥當勞的食品許多包裝都不環保，「要環保不如叫食客自備廚具啦」，又斥一刀切的走塑政策，可能令人對環保有負面印象，認為應提供其他替代方案才落實走飲管。

（連登討論區）