【好人好事】大埔友化身小天使　為拾荒婆婆送熱咖啡溫暖網民

行善助人一向不是難事，只要多關心身邊有需要的人，即使小事也可溫暖別人。有大埔街坊近日再次發揮關愛精神，一名女街坊昨於facebook發文指日前行經尖沙咀時留意到一名拾荒婆婆整理紙皮後在路邊吃餅乾，上前跟她傾談時婆婆表示想飲熱咖啡。樓主雖然趕時間，仍到快餐店為婆婆購買漢堡包及熱咖啡，見婆婆吃得開心才滿足離開，溫暖行為感動網民。

一名大埔女街坊日前行經尖沙咀時，留意到一名拾荒婆婆正在吃餅乾，於是上前與其傾談，並到快餐店購買咖啡及漢堡包給她。（fb群組「Tai Po 大埔」圖片）

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該名大埔女街坊昨於fb群組「Tai Po 大埔」發文，稱早前行經尖沙咀山林道附近時，在快餐店外看到一名拾荒婆婆正在整理紙皮。樓主雖然趕時間，仍留於旁邊觀察是否需要幫助，後來婆婆取出一包餅乾進食，樓主看到感不忍，「得個幾片薄切切餅乾，心諗邊食得飽㗎」。

於是樓主上前與婆婆聊天，提出幫她將紙皮搬上手推車，又提議買食物給她，婆婆沒有拒絕好意，希望樓主為她購買熱咖啡。樓主遂再提議購買食物，並讓婆婆選擇，「你鍾意食牛包，豬包，魚包定雞包呀？」，婆婆聽到雞包後表現高興，樓主遂到快餐店，「揀咗老人家啱食無炸嘅雞包，粟米杯，同香濃咖啡」，並貼心地「問咗婆婆佢可唔可以飲甜嘢，幫佢落一包糖」，她看到婆婆吃得開心，便滿足地離開，「臨走婆婆讚我乖同靚女，走時都係依依不捨，回頭再望下婆婆，我倆再笑著揮手道別」。

得知婆婆想飲熱咖啡，樓主便到快餐店購買，並貼心地為婆婆加糖。（fb群組「Tai Po 大埔」圖片）

樓主說，看到婆婆的手推車旁邊綁着拐杖，相信她行動不便；她亦有問婆婆「有無錢使」，婆婆僅回答「有生果金」，但當她問到「夠唔夠使」時，婆婆則沒有回答。樓主指本來想「畀啲啲錢婆婆用」，最後因怕令婆婆難受而打消念頭，「我心諗我幫唔到太多，只能幫到呢度咋。對我們來說普普通通嘅一杯咖啡對婆婆來說卻係奢侈品，心很酸」。

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樓主的好人好事獲多名網民稱讚，「想畀一百個like你！香港好在有你」，「做得好好呀！幫到人真係好開心」，她則謙虛回應稱希望將經歷分享，讓更多人有樣學樣，「人人出一分力，集大家之力去關懷社會上有需要嘅人」，又特別在文中加入標籤「#大埔人離開大埔出咗城都會留意幫助有需要嘅人」。

另有網民留言慨嘆，今時今日香港仍有老人需在街上拾荒幫補生活，反映社會資源錯配，「點解喺香港呢個國際金融中心，啲老人家要捱餓，要執紙皮拾荒渡日」，「好可惜，政府只識大白象」，故希望以「身教言教」，讓更多人，特別是年輕一代學懂向有需要的人施以援手。

（fb群組「Tai Po 大埔」）