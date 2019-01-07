【又係你】金球獎FIJI Water模特兒捧水勁搶Fo　網民：最佳攝石人

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第76屆金球獎（76th Golden Globes）於香港時間今早（1月7日）舉行，金球獎一直被視為奧斯卡前哨戰，除得獎名單、明星紅地毯造型令人關注外，沒想到今年在衣香鬢影的紅地毯，竟殺出一個「程咬金」。有眼利的網民發現，今次贊助商之一FIJI Water（斐濟水）派出一名宣傳模特兒，當眾星走紅地毯，她捧着一盤樽裝水不停攝鏡，幾乎每張在紅地毯的照片也見到她的身影，火速吸引網民眼球，眾人紛紛笑說今屆最佳配角獎非她莫屬。

金球獎贊助商FIJI Water派出模特兒不停攝鏡，令她成功在網上爆紅。（「FIJI Water」 instagram圖片）

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在Twitter瘋傳的多張照片中，可見一名身穿藍色低胸晚裝的宣傳模特兒，捧着一整盤FIJI Water（斐濟水）樽裝水，穿梭在紅地毯上。每當有巨星拍照，她總會在後方攝鏡，還會調好角度展示出自家商品，配合專業的笑容及姿勢，連狄高達芬寧（Dakota Fanning）、盧克伊雲斯（Luke Evans）等無一倖免，令網民不禁大讚她專業，笑指她比一眾巨星還要搶鏡。

網民在Twitter發起的「#fijiwatergirl」標籤引起極大迴響，不少人上載惡搞圖，將該名模特兒Key到不同的熟悉場面中，包括近期熱播的Netflix原創電影《Bird Box》、經典電影《閃靈》、《華爾街狼人》等，笑翻大批網民。

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這名一夜爆紅的「FIJI water girl」，其實是來自美國洛杉磯的模特兒Kelleth Cuthbert，她在Instagram亦有上載今日在紅地毯的照片，網民紛紛在其帳戶留言，大讚她是今屆金球獎的亮點。

（綜合）

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