【蘋果2.0】電視再現神秘廣告　內含4組數字　竟與會計妹有關？

早前一則以煙花為背景，寫上「蘋果廣告製作公司」的電視廣告，引來熱論，甚至爆出各式的「陰謀論」。近日，有網民在「有線電視」再次看到類似的神秘廣告，同樣以煙花為背景，上面則有「34」、「65」、「98」、「80」四組數字，再次引起網民不同的揣測。

這個廣告只有約5秒，以煙花為背景，上面以紅色字寫上「34」、「65」、「98」、「80」四組數字。（有線電視截圖）

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繼早前「蘋果廣告製作公司」的廣告後，有網民近日在「有線電視」再次看到神秘廣告，這個廣告只有約5秒，同樣以煙花為背景，上面以紅色字寫上「34」、「65」、「98」、「80」四組數字，由下而上、左至右打斜排列。

面對這些奇怪的數目，不少網民再次大呼心寒，「次次一睇完就起雞皮」、「右上角連落嚟就係8964」；有網民則嘗試把數字組合起來，亦即「34659880」，發現原來是公司「廣告達人」的電話號碼。

《香港01》記者嘗試以這號碼打過去，「廣告達人」公司承認廣告是他們製作，但被問與「蘋果廣告製作公司」有何關係，職員則表示要待負責人回覆。根據廣告達人的網頁，該公司專營3D立體廣告，而代表作就是「會計妹」，無獨有偶會計妹的YouTube頻道一星期前上載了一段名為「蘋果廣告解密」的影片。

「蘋果廣告製作公司」的電視廣告早前在TVB翡翠台黃金時段不斷播放，由於這個廣告看上去與時代脫節，除了公司名稱，沒再出現涉事公司任何資料，就算網民在Google搜尋，也未見有關公司的聯絡方法，令網民非常奇怪，有網民更回憶起2003年時也曾見過極相似的廣告：「2003年就係晚晚播呢個廣告，跟住SARS就嚟」，說法甚為恐怖。

「廣告達人」公司承認廣告是他們製作，而根據廣告達人的網頁，該公司專營3D立體廣告，而代表作就是「會計妹」。（網頁截圖）

後來，TVB《東張西望》播出「蘋果廣告製作公司」的聲明，表示推出該廣告原意，乃見臨近佳節，播放煙火片段純屬增添氣氛，為港人打氣，對於沒有提及公司聯絡電話及地址，全因播放目的不是為公司業務作宣傳，而廣告內容亦都符合廣管條例。公司最後還稱，「正如廣告內容，本公司祝願香港百業興旺，如煙花般發光發亮，世界和平！」