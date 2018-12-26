【究竟想Sell乜】TVB神秘廣告引網民爆料　15年後再現疑涉一男子

一個聖誕夜在TVB黃金時段播放的神秘廣告，在拆禮物日成為全城網民的焦點。這則僅約5秒的廣告除背景綻放的煙花外，只顯示一間公司名稱，令網民議論紛紛。有人爆料15年前TVB曾現類似廣告，又有人爆出該廣告出自一間公司，陰謀論處處，經查冊發現原來網民爆料並非無的放矢，所有線索都直指一名周姓男子。

聖誕夜突然出現的古怪廣告，吸引全城關注，引起網民熱烈討論。（網上片段截圖）

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TVB昨晚黃金時段不止一次出現一個極為奇怪、看上去與時代脫節的神秘廣告，廣告以放煙花畫面襯底，正中央以黃色大字寫出「蘋果廣告製作公司」字樣。不少網民心生好奇，卻發現廣告除了公司名稱，沒再出現涉事公司任何資料，就算網民在Google搜尋，也未見有關公司的聯絡方法，令人生疑不為宣傳的廣告，背後究竟在打什麼主意。

不少網民直指這廣告感覺很奇怪，稱第一眼看到還誤以為在看內地電視，有人腦洞大開想出不少陰謀論，覺得如非為宣傳，這5秒內容猶如向某特定目標或人士宣示一些暗語，有人則回憶起2003年時也曾見過極相似的廣告，更留言指：「2003年就係晚晚播呢個廣告，跟住SARS就嚟」，說法甚為恐怖。

有網民從神秘廣告中聯想到SARS，指當年出現蘋果電影的煙花廣告後，香港就出現疫情。（資料圖片）

翻看被指2003年出現的廣告，涉事公司叫「蘋果電影」，惟畫面中一樣以煙花作背景，也是黃色大字寫上公司名，除公司名不同外，另一分別是今年新廣告以歌曲為背景音樂，當年卻有男聲說出旁白：「世界和平，萬眾歡騰，蘋果電影。」

全城關注下更現網民爆料，有人貼出截圖，顯示有人大爆該廣告來自一間名為「周創發廣告公司」，又指該公司八十、九十年代興起，至1996年息微，爆料人指涉事的「蘋果」廣告，正是他為該公司老闆的弟弟「周志強」所製作，更估計今年突然再現，或因「周志強」想重出江湖。

另有網民爆料，指有「前輩」提及「蘋果廣告製作公司」疑似係由周創發弟弟、廣告人周志強於1996年創立，指當年TVB曾見「周創發廣告雜誌」，主力賣珠寶廣告，又認出新廣告背景音樂是1992年劉德華歌曲《真我的風采》。

就網民種種爆料，《香港01》深入查冊，發現果然有所關連，均指向同一名周姓男子。

聖誕夜突然出現的古怪廣告引起網民關注，有人指在2003年時TVB也曾出現極為相似的廣告，質疑當中大有關連。（網上片段截圖）

2003年及今年廣告中提及的「蘋果電影製作有限公司」和「蘋果廣告製作公司」，均由名為「周自強」的男子持有，其中「蘋果廣告製作公司」只有商業登記卻未有公司註冊紀錄，至於「蘋果電影製作有限公司」，則於2016年已告解散，按解散前的公司年報顯示，周自強當時身份為董事。

至於被網民爆出「周創發廣告公司」，應該為「周創發有限公司」，據公司註冊處資料，該公司1993年成立但於2006年解散，據該公司1997年年報，周自強與周創發共同持有公司，股份比例為4比6。

聖誕夜突然出現的古怪廣告引起網民關注，有人爆料指廣告負責人與早年曾在TVB大賣珠寶廣告的周創發有限公司有關。（網上圖片）

TVB回覆《香港01》時，未多談這個廣告的接洽細節，只表示「本台播出的廣告均經有關部門審查，確保符合電視通用業務守則。」