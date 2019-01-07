【注意】網傳禾輋街市招聘街市DJ廣告　街坊咪中伏

DJ一般在酒吧及Disco等地方打碟玩音樂，但近日網再次瘋傳一則街市DJ廣告，內容指領展旗下的沙田禾輋街市招聘街市DJ，引來網民猜測工作性質。領展回覆《香港01》查詢時表示，沙田禾輋街市並無張貼有關告示，一直以來未曾招聘有關職位。然而領展其他街市如天盛街市設有街市DJ一職，他們負責在街市內協助檔主推廣產品及宣傳。

網上日前熱傳「招聘街市DJ」的廣告，工作地點是禾輋街市，工作時間由上午9時至中午12時及下午3時至傍晚6時，薪金面議，留下一個電話號碼，有意者可以致電應徵。（網上圖片）

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網上近日再度熱傳一張告示，寫着「招聘街市DJ」，工作地點是沙田禾輋街市，工作時間由上午9時至中午12時，及下午3時至6時，薪金面議，並留下電話號碼讓有意者致電應徵，《香港01》曾致電了解及留言，但無人回覆。翻查資料，這則告示曾於2015年瘋傳，當年網民更笑言禾輋街市或因此成為香港景點。

招聘廣告近日再度瘋傳，網民依然大感好奇，紛紛猜測街市DJ的工作性質，有網民問街市DJ是否需要捽碟，更有人以急口令笑稱：「一蚊一隻龜，七蚊一隻雞，佢話龜貴過雞，我話雞貴過龜，咁究竟龜貴過雞定係雞貴過龜」，甚至有人以為DJ與rap有關，創作賣菜freestyle：「Yo! 去街市買餸使乜驚呀？check下價先畀錢，唔啱斤兩，Yo! 打去海關，再唔係，影佢相放facebook，Yo! Yo! Yo!」

事實上，街市DJ扮演住街市推廣員的角色，在不同檔口遊走，與檔販商量如何推廣產品及做宣傳，透過咪高峰叫賣及通知街坊哪個商戶現時會提供優惠。（資料圖片）

但有「心水清」的網民留言指，其實早已設有街市DJ此職位，「好耐啦…所有領展旗下新裝嘅街市都有請」，事實上過往不少傳媒亦報道街市DJ的工作，他們扮演街市推廣員的角色，不會售賣任何貨物，會遊走於不同檔口，與檔販商量如何推廣產品及宣傳，並透過咪高峰叫賣，更會通知街坊商戶提供的最新優惠，變相是檔販及街坊的「溝通橋樑」，街市DJ也會協助市場部舉辦街市活動。

領展發言人回覆《香港01》查詢時表示，沙田禾輋街市並無張貼有關告示，一直以來未有招聘有關職位。