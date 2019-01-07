【頹到爆】外賣燒味小吃當餸　連登仔呻阿媽只淥菜：煮成咁似咩樣

媽媽通常擔當家中主廚地位，家人只能抱着「不要問只要吃」的精神品嚐。近日有連登巴打網上呻母親已無心煮晚飯，常在外買現成食品當是晚飯餸菜，最多淥下菜，燒味更是餐餐都見，而且份量不足食唔飽，令他不滿：「煮成咁似咩樣，拜山都多嘢過呢度啦」。

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有巴打日前於連登討論區撰文表示，母親近兩年煮的4人晚餐非常隨便，「成枱野就淨係淥兩碟菜，日日都好似砌 puzzle咁出面左搭又搭」。巴打稱母親每次都買燒味及其他現成食品，單是燒味已食足一年，坦言每次見到如此頹廢的晚餐都無胃口，「完全冇家嘅味，又食唔飽」。

從其上載照片可見，巴打一家的晚餐，除了有烚秋葵及時菜，更有燒肉助陣，另外擺出兩盒外賣日式冷盤小吃做伴菜，簡易一餐即完成。他指出，明明已上繳家用，現卻被逼自行出外解決一日三餐，大感無奈：「阿媽已經唔再係煮飯，有咩廚藝可言，餐餐得碟菜係自己煮，好似人哋交project全部都係ctrl c＋ ctrl v咁」。

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網民紛紛留言，惟意見兩極。部份人支持巴打看法，「食呢啲我寧願餐餐出面食/外賣」、「完全冇用個心出嚟煮飯囉」、「暗示食自己啦你」、「咁樣買法不如各自出去食」、「我阿媽煮宵夜都豐富過你晚餐」。

但另一批巴絲打認為樓主身在福中不知福，「有菜有肉算係咁啦，好過自創菜式啦」、「有肉有菜有海鮮，係差碗湯」「珍惜仲可以同阿媽食飯既日子」、「日日都自己一個食，巴好你已經好幸福了」、「整埋你食仲嫌三嫌四」、「好過我，一餐隔夜餸連食幾日」。

有巴打甚至引用歌手陳柏宇的《別來無恙》歌詞鼓勵樓主自給自足：「我現時自己肯做飯，悶極時自己可浪漫」，有人更笑言：「你阿媽係咪同燒味佬有路」、「減佢家用啦」、「你係咪同佢講過『啲燒味幾好食/唔錯』？」

（連登討論區）