台女嫁錯渣男　婚後才知欠債數千萬　追問即被毆打兼死亡恐嚇

台灣桃園市吳姓男子3年多前負債7000萬台幣（約1778萬港元），一年多前結婚時，對未婚妻隱瞞巨額債務，婚後3個月就有債主找上門，吳妻追問時，遭丈夫多次毆打、辱罵和恐嚇「再問就是找死」。

婚姻本應坦誠相對，但台灣有人夫婚前暪債數千萬，婚後更經常對妻子施以家暴。圖為示意圖。（視覺中國）

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婚後5個月，吳即離家躲債，留下妻子獨自面對債主上門討債，其間包括陳姓債權人到吳家砸毀門窗、有不明人士在家門口站崗，只要她出門就有人跟蹤、攔下盤問丈夫去向等。

吳妻向法院指出，丈夫拒絕面對債務，讓她天天飽受驚魂，獨自面對債主追討，而丈夫1、2個月才回家一次，回家1、2天又不知去向，她希望丈夫解決債務問題，但丈夫置之不理，她以看錯人、無法再共同生活訴請離婚。

法院審理時，吳姓男子表示，妻子為了金錢為利益無視家人觀感，他早已心寒，無法與妻共同生活。

法官查出吳姓男子因欠債，簽下7000萬元的本票，債權人聲請本票裁定，且經常登門討債，吳都避不見面，吳妻也提出4張就診單，指控丈夫家暴，法官認定吳妻已達不堪同居虐待程度，以雙方婚姻已難期待有回復可能，判准離婚。

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