【禮貌寶寶】打流感針痛極大哭　台男童哭腔感謝護士萌翻網民

流感高峰期提早殺到，很多家長都會帶抵抗力較差的子女到診所注射疫苗減低中招風險。有台灣爸爸早前在facebook貼出兒子打針的影片，可見年約2歲的男童一見針筒便放聲大哭，不過捱過針刺後竟沒有鬧脾氣，反而以哭腔不斷向護士道謝，可愛模樣令網民直呼心痛又好笑。

有台爸於fb上載兒子打流感針的片段，兒子打針後大哭仍不忘感謝護士，獲網民稱讚有禮貌又可愛。（fb群組「爆廢公社」影片截圖）

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該名林姓台爸前日（6日）於facebook群組「爆廢公社」發文，貼出1歲7個月大的兒子Chris到診所打流感針的片段，稱「感覺兒子好棒，打針痛哭之餘還很有禮貌的跟護士阿姨說謝謝」，故希望為兒子向網民「討個掌聲」。

短片可見，Chris坐在爸爸大腿上，一知道要打針已忍不住哭出來，當針頭插進大腿時，他更抽搐了一下，然後放聲大哭，整塊臉也變紅。護士見怪不怪，極速完成注射並加以安撫，而捱過一針的Chris雖未平服心情，但仍不忘向護士道謝，邊哭邊說了5次「謝謝」，令護士心痛得即時摸了摸他的臉作安慰。

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看到Chris如此乖巧，護士亦即時摸了摸他的臉以作安慰。（fb群組「爆廢公社」影片截圖）

網民看過片段後，紛紛大讚Chris不但外表可愛，而且很有禮貌，「哭成這樣還不斷道謝，太可愛了」，「看到這麼有禮貌的小孩，台灣有希望了」；亦有網民認為孩子有禮貌反映家庭教育做得好，故家長同樣值得讚賞，「這是爸媽教的好」，「我比較想稱讚爸媽耶，討厭那種打針就跟孩子說護士阿姨壞壞的家屬」。

（fb群組「爆廢公社」）