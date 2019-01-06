幼稚園老師爆料！　兒子校內撩妹　台爸：有我年輕時的風範

小朋友在學校認識朋友是好事，不過台灣有一爸爸近日於facebook上載相片，表示幼稚園老師在手冊上秘密爆料，原來班上有位女同學坐在兒子旁邊，他不時又拍又抱的安慰該女同學，有時她與父母稱不想上學，但提到兒子的名字就會開心起來。老師笑言兒子人緣很好，令爸爸都不禁稱：「有我年輕時的風範！」

該姓張的爸爸於今月3日在facebook群組「爆廢公社」上載相片，表示就讀幼稚園幼兒班的兒子阿棋近日桃花運旺盛。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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該姓張的爸爸於今月3日在facebook群組「爆廢公社」上載相片，表示就讀幼稚園幼兒班的兒子阿棋近日桃花運旺盛。原來老師在手冊中的聯絡事項，寫下了阿棋在學校撩妹的事件，她指出班上有位女同學住坐在阿棋旁邊，她很喜歡阿棋，因為他常常主動拍拍該女同學，甚至擁抱她以作安慰。

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老師續指，該女同學總哭着說不想上學，但只要說到去找阿棋，她就會破涕為笑，令她的父母都感到非常好奇。老師都不禁笑言：「哈哈！阿棋的人緣很好唷！」就連張爸爸亦自豪的表示：「果然有爸爸年輕的風範」。

相片吸引超過1600個讚好，有網民笑言阿棋與女同學注定要做青梅竹馬的好朋友，部份更笑稱：「女朋友從小時候交起？」、「有前途」、「爸爸以後可能要常常道歉了」、「明年要當阿公了，恭喜」、「準備提親了！」

不過有網民竟把重點放在老師的字體上，「 這真的是老師寫的字嗎？」、「老師的字好漂亮」。

（fb群組「爆廢公社」）