美國女驚中型犬衝前攻擊噴胡椒噴霧　被狗主咬手臂留牙印

狗咬人就聽得多，狗主咬人究竟發生什麼事？美國有女子在公園緩步跑時，看到中型犬衝前擔心遭到攻擊，隨即用胡椒噴霧自衛，狗主為保護愛犬竟咬其前臂，雙方其後更大打出手。事後其後鬧上法庭，狗主堅稱有繫狗帶，愛犬並無作出攻擊，批事主是反應過度。

不少狗主選擇到公園放狗。（GettyImages）

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外媒報道事發於上周四（3日），美國加利福尼亞州東灣地區公園（East Bay Regional Park District），有女子緩步跑期間疑遇到一隻中型犬攻擊，遂拿出胡椒噴霧向狗隻噴灑，狗主認為愛犬沒有作出攻擊，即時挺身保護及制止，期間兩女發生肢體碰撞，狗主更咬了跑步女的前臂。

狗主為19歲的艾瑪（Alma Cadwalader），她透過律師發表聲明指自己才是受害者，重申愛犬並無意圖攻擊，「牠只是跑向那名正在緩步跑的女子」，並強調狗隻有繫上狗帶，認為只是跑步女反應過度。

飼主為了愛狗挺身而出反咬途人一口。（East Bay Regional Park District Police Department圖片）

艾瑪又指當時嘗試阻止跑步女時，遭到對方反抗攻擊，對她拳打腳踢及扯頭髮，又解釋咬人只是出於自衛。當地警方調查後確認，跑步女手上的齒痕屬於人類。

美國加州規定，犬隻在大部分公共場所必須繫狗鍊，惟案發地點可以豁免。現時事件鬧上法庭，艾瑪將面臨3項指控，包含重毆、非法限制人身自由、搶劫罪名，稍後再行審訊。

（綜合）