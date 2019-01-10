放安全椅蓋毛毯　已死男嬰「被扮瞓」交還媽媽　無牌保母涉謀殺

美國威斯康星州（Wisconsin）28歲懷孕保母提雅索（Marissa Tietsort）涉嫌在去年10月殺害一名僅2個月大的男嬰，事後還製造男嬰還活着的假象，企圖隱瞞。提雅索被控一級謀殺罪，保釋金定為50萬美元（約392萬港元），並禁止與兒童及受害人家屬接觸。

帶嬰屍外出 到過麥當勞

提雅索是在自己家中提供日間託兒服務，但就沒有營業執照。去年10月，她受委託照顧一名2個月大的男嬰，男嬰卻因頭部多次受鈍器撞擊死亡，然後她替男嬰穿上滑雪套裝，將屍體放回汽車安全座椅，並用毛毯覆蓋，裝成男嬰正在睡覺的樣子，待男嬰母親接回兒子時，提雅索刻意為嬰屍戴上帽子以遮住眼睛；不久該名母親發現兒子沒有呼吸及雙腿僵硬，才揭開事實。

面對指控，提雅索承認男嬰是在她照料期間死亡，以及沒有嘗試去施救或立即尋求治療，但就否認殺害男嬰。她說，當晚男友回家後他們帶著死去的男嬰去了麥當勞，交還男嬰後則去了酒店暢泳。

同時，提雅索去年8月亦曾被控虐待11個月大女嬰萊利（Riley），當時法庭下命她要繳付25萬美元（約196萬港元）的保釋金，並禁止她接觸18歲以下兒童。

萊利的父母表示，與提雅索相識超過一年，再加上對方亦有孩子，因此相信她能好好照顧萊利，但不出幾日，竟發現女兒臉上全是紅紫交錯的傷痕和瘀青。

▼提雅索於2018年8月也捲入另一宗虐嬰事件。

案件仍在審理中，提雅索曾要求減少保釋金額，又謂自己沒有得到適當的產前護理；上周四（3日）她去信法官，強調「我對社會沒有威脅，不是一頭怪物。我是一個偉大的媽媽，我愛所有人」。法庭將於下周五（18日）再進行聆訊，如果提雅索的罪名成立，將面臨終身監禁。