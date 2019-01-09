發現與外傭共用牙膏　僱主呻：仲有幾多嘢未被發現　網民反應兩極

所謂「相見好，同住難」，僱主與外傭生活習慣不同，生活上難免會有摩擦。一名僱主昨於網上發文，稱近日發現新聘請的外傭共用自己的牙膏，直指不能接受，大呻外傭對衛生的概念與自己大不同。事件引起討論，有網民認為樓主大驚小怪，不明問題所在；有人則認同樓主，認為不想與外人共用私人物品乃人之常情。

有僱主發現外傭與自己共用同一枝牙膏，大呻外傭對衛生的概念與自己大不同，照片為示意圖。（GettyImages）

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該名僱主昨於facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，稱昨日突然發現剛來工作一個月的外傭原來「一直同我們共用同一枝牙膏」，驚訝得直呼「天啊」，並大呻「唔知仲有幾多嘢未被發現，她的concept（概念）和我們很不同」。

樓主稱，外傭剛到家時，已問過對方有否準備牙膏，本來亦打算「畀枝新嘅佢」，由於當時外傭表示已備有牙膏遂沒有追問。至近日，樓主發現一直不見外傭「拎牙膏出來用」，一問之下才知對方共用自己的牙膏，認為涉及衛生問題故不能接受。

有僱主發文稱發現外傭與自己共用同一枝牙膏，大呻外傭對衛生的概念與自己大不同。（fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」截圖）

樓主指一直不見外傭使用自己的牙膏，一問之下才發現對方使用自己與家人的牙膏，形容難以接受。（示意圖，GettyImages）

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帖文引起熱烈討論，網民反應兩極，有網民指不明共用牙膏有何問題，反問「其實有咩問題」，「嚇死仲以為同你哋用同一枝牙刷……原來係牙膏咋」，「如果係普通牙膏小事啦」。亦有網民贊同樓主，直指「始終咁貼身嘅物品，個人認為同共用牙刷無咩分別」，因為每個人的衛生習慣都不一樣，有些少「潔癖」的人根本無法忍和別人共用物品。

不過有網民則認為，「個個人接受程度不同」，爭拗亦無意義，就如每個人的衛生習慣都不同，「自己覺得舒服就得啦，何必批評人呢」。