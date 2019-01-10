【綠色年宵】回收環保袋4日爆倉　長春社嘆濫用：2046都派唔晒

環境運動委員會聯同多個環團舉辦「綠色年宵」，其中長春社舉辦「綠色連招X花墟年宵2019」，特設專頁回收環保袋，但只花4天已「收到爆倉」，顯示環保袋氾濫情況嚴重。長春社項目經理王詠琹表示暫未點算環保袋數目，但根據往年經驗，收集的環保袋很難全部派出，反而有許多街坊會主動拿環保袋到會場打算回收，呼籲市民逛年宵時仍應按需要自備環保袋，千萬別帶大量環保袋打算回收，如果市民想提供協助，「花墟綠色年宵」仍需招募大量義工朋友。

花墟公園將於1月30日至2月5日清晨舉辦綠色年宵。（長春社提供圖片）

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自實施膠袋徵費後，不少商戶生產環保袋送贈市民，鼓勵循環再用，但過程卻產生許多不必要浪費。長春社將於1月30日至2月5日在旺角花墟公園舉辦綠色年宵，為響應環保署要求，大會亦配合「環保袋共享」活動，會於花墟出入口處設置「共享箱」，讓市民可以自由取用環保袋。

港人屋企隨時環保袋多過膠袋，「綠色連招Ｘ花墟年宵2019」的回收環保袋行動，只是數天已「爆倉」。（長春社提供圖片）

活動專頁「綠色連招X花墟年宵2019」特意呼籲市民，可到各大收集點回收環保袋，但短短4日已收到「海量」環保袋，「單係我哋office已經收集到超過10箱環保袋……照咁落去，應該到年宵2046都共享唔晒」，故決定暫停回收，正研究其他辦法，但仍在徵求大量義工。

《香港01》記者就事件向長春社查詢，長春社項目經理王詠琹表示，暫時未點算環保袋具體數目，「好多市民一個大袋咁送嚟，其中有個收集點要Call Van，成架貨Van塞滿咗」。環保袋的來源，大部分是市民收集，「一大袋咁拎嚟」，亦有部分是由公司經活動專頁聯絡，指可提供批量環保袋。

王詠琹稱對數量感驚訝，但仍理解為何市民有這麼多環保袋，「好多時活動送紀念品，順手就會畀埋環保袋，印埋機構名、活動名」。不過， 市面上許多環保袋都用上無法回收物料製造，只有純布製的環保袋可以回收，但現時流行的不織布環保袋，物料多數混了塑膠，故無法回收。

她說根據去年經驗，收集得來的環保袋無法全部派出，但呼籲市民到花墟年宵時仍應先因應需要自備環保袋，亦不要將環保袋拿到會場打算回收，「嚿年有更多街坊係拎環保袋落嚟諗住回收」，反映環保袋氾濫問題嚴重。