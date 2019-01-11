美警靠兇案現場地毯DNA樣本偵破26年懸案　兇手被捕時已出道成DJ

隨着科技進步，多年懸案亦有可能破案。近日美國偵破了一宗已經有26年的懸案，案中一名女教師於家中被人殺死，身上多處都有傷痕，警方一直都未能找到兇手。最近警方透過公眾都可以使用的基因系譜數據庫及收集到的DNA樣本，成功找到兇手的親人，然後再找到兇手。被捕的兇手以藝名DJ Freez出道，他在庭上承認強姦及殺人，被判終身監禁。

美國小學教師美娜琪（Christy Mirack）於26年前被人在家中殺死，案件於近年才被偵破。（美聯社圖片）

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1992年12月21日，聖誕節前4天，當時25歲的小學老師美娜琪（Christy Mirack）正準備離開住所，向學生派發聖誕禮物。不過就在這個時間，原名路爾（Raymond Charles Rowe），後來以藝名DJ Freez出道的兇手就強行入屋，殘忍地將美娜琪殺死。檢控人員指美娜琪被人以一塊砧板痛擊，下巴碎裂，驗屍報告則指她的頸、背、胸及臉部都有傷痕，相信她最後被兇手以毛衣勒死。

由於美娜琪沒有出席活動，又沒有接聽電話，所以學校校長就上門找人，結果發現她在伏屍家中。過去多年警方都沒有頭緒，未能找到兇手，直至近年，警方以一個美娜琪家中地毯的基因樣本，對比公眾都可以使用的基因系譜數據庫，找到了與兇手有一半血緣關係的姐姐，其後再鎖定於案發時住在兇案現場外約6.4公里的路爾。

警方比對現場地毯DNA樣本，再在系譜資料庫找到與兇手有一半血緣關係的姐姐。（GettyImages/視覺中國）

調查人員為了取得路爾的基因樣本進行比較，收集了路爾飲過的水樽及吃過的香口膠，分析發現調查人員收集到的基因樣本與地毯樣本吻合。除此之外，美娜琪的住所位於路爾當時上班的路上，亦有人認出事發當日美娜琪住所門口泊了一部白色豐田汽車，與路爾當時駕駛的車一樣。不過檢控人員表示，他們不知道美娜琪與路爾於案發前是否認識，亦不知道為何路爾會選擇美娜琪為目標。

路爾現在已經50歲，他於去年6月被控謀殺，周二（8日）承認曾經強姦及勒死美娜琪，他向美娜琪的家人道歉，稱自己不能想像受害者家人經歷過的痛苦。路爾最後被判終身監禁，而且不能假釋。根據網上資料，路爾在蘭斯開特（Lancaster）是一名有名的婚禮及活動DJ，而且有自己的公司。

美娜琪的哥哥表示，「如果不是有科技的進步及奇蹟的發生，你（兇手）可能還會留在蘭斯開特，享受你的名氣」，「我只能希望你的餘生與我們家庭在過去26年一樣痛苦」。

（綜合）