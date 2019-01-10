龍蝦頭藏一對不明器官　網民笑似助聽器　到底係啲乜？

龍蝦是香港人最愛吃的其中一種海鮮，拆殼吃肉突見其內部不明器官，隨時嚇一跳。有網民近日在網上圖文並茂，指室龍蝦頭部發現一對不明器官，外型儼如助聽器，問網民知否其用途及能否食用。網民笑指是「有藍芽耳機的IT版龍蝦」，亦有人搞笑稱「有名你叫『聾蝦』…助聽器嚟」，原來這是龍蝦精囊，每百隻中僅約4隻龍蝦有，非常罕有。

有網民詢問「龍蝦頭入面有兩粒乜東東？咩嚟㗎？可以一齊放入去煲粥嗎？」。（fb群組「今晚煮咩海鮮？」截圖）

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有網民昨日上載兩圖片至facebook群組「今晚煮咩海鮮？」，並詢問「龍蝦頭入面有兩粒乜東東？咩嚟㗎？可以一齊放入去煲粥嗎？」圖中可見，網民所指的，是一對不明功能的器官物體，呈灰色濕漉瀌，外型猶如助聽器。

廚師即場剖開龍蝦，可見有白色的龍蝦精囊。（無綫電視截圖）

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帖文引起不少網民關注，有人指「睇到都唔開胃」，有人異想天空稱「呢隻係『聾蝦』，個對係佢嘅助聽器」、「身為『聾蝦』，有對助聽器係身，係相當合理嘅」、「有名你叫『聾蝦』…助聽器嚟」，亦有人笑稱是「龍蝦都用藍牙耳機」。

有網民笑稱龍蝦精囊儼如助聽器。（GettyImages/視覺中國）

有「心水清」網民指出，這其實是龍蝦精囊，過往亦曾有報道指這器官被不少食客以為是香口膠，因而引起誤會，其實每100隻龍蝦中，只有4隻有龍蝦精囊，煮熟後外型及口感都與香口膠相似，味道鮮美，有營養價值，但由於龍蝦頭積聚毒素，容易受到污染，市民還是少食為妙。

無綫電視資訊節目《東張西望》亦曾介紹過龍蝦精囊，主持吳幸美試食煮熟了的龍蝦精囊，她形容口感與香口膠十分相似，有彈性及有嚼勁。

（fb群組「今晚煮咩海鮮？」）