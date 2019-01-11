【外遊注意】海南女旅行玩雪後面癱　唔想中招仲有兩件事唔好做

農曆年假期將至，不少市民或會外遊，到冰天雪地的地方過節，惟要小心因而面癱。有海南女子到長沙旅遊時看到下大雪，貪玩玩了一整天，沒想到翌日驚覺患上面癱，右眼合不上、嘴角也一直漏氣，急到醫院求診。香港中醫師受訪時指，除了寒冷天氣外，記緊別太晚睡覺，亦不應被強風長時間直吹同一邊面，才能預防中招。

海南一名女子到長沙旅行，玩雪一天後出現面癱，需要到醫院求醫。（網上短片截圖）

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該名海南女子平日很少看到雪，到長沙旅遊時一見下雪即大感興奮，故與朋友衝到雪中拍照，既堆雪人及打雪仗，直至覺得臉部出現刺痛及麻痺才願離開。

沒想到翌日早上起床刷牙時，女子突然發覺自己嘴角漏水，眼睛也合不上，即到醫院求診。湖南省第二人民醫院康復醫學科趙潔醫生，確認她患上了面神經麻痺，亦即面癱，她皺眉時右邊額頭完全沒有皺紋、右眼不能完全合上、嘴巴上下唇不能完全合起、右邊嘴角漏氣。

女子不但右眼不能合上，更出現嘴角漏風的問題，經治療後很快已經康復。（網上短片截圖）

經過針灸、推拿、灸法琉通經絡，再加上藥物及其他治療手法之後，面癱女已康復出院。趙醫生指面癱只要治療及時，最快1個月可以痊癒，大多3個月內可以康復，但如半年後都未能康復，或出現面部痙攣，患者要加強警惕再行求醫。

趙潔醫生表示面癱只要治療及時，最快1個月可以痊癒，大多3個月內都可以康復。（網上短片截圖）

陳俊傑中醫師表示，市民外遊時如果想預防面癱，其中一個方法是避免面部過份受冷。（GettyImages/視覺中國）

香港中醫師陳俊傑指出，面癱不單是冬季才會發生疾病，夏天、長時間被風直吹、或是感冒和壓面睡覺都有可能發生。如果本身身體太弱，生活習慣欠佳如太晚睡覺，多吃煎炸濃味的東西都會提高患上面癱的可能性，特別是本已覺得耳朵前後腫脹或牙骹緊時，就更應注意。

陳俊傑建議，市民外遊時如要預防面癱，出發前應該要有充足休息，旅遊期間亦應多偷時間睡覺，此外亦應避免被強風長時間直吹同一邊面，或使面部過份受冷及壓到，如以頸巾包住面部也是可行的做法。

（梨視頻、澎湃新聞）