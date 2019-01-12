【思考人生】單細胞生物死亡瞬間片爆紅　網民：最後一刻都在拼命

人體內平均有37.2兆個細胞，各有不同的生命周期及功能，死掉一兩個對人體根本不足為道。不過近日一段紀錄單細胞生物死亡瞬間的罕見顯微鏡片段於網上爆紅，只見該生物在細胞膜漸漸解體的同時仍看似在不斷掙扎，令不少人看到都感到非常難過，同時慨嘆生命的脆弱。

單細胞生物在顯微鏡下，透過纖毛活動不斷游動，細胞膜其中一處忽然爆裂，部分細胞內的物質隨即湧出。（Jam's Germs YouTube片段截圖）

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長約一分鐘的片段中，單細胞生物在顯微鏡下，透過纖毛活動不斷游動，細胞膜其中一處忽然爆裂，部分細胞內的物質隨即湧出，細胞膜在修復後，另一邊又重新爆開，直到最後一次裂開後無法重新補上，細胞完全解體，原本像數十隻腳一樣不停在跑動的纖毛亦瞬間停止下來。

上載片段的偉斯（James Weiss）是一名生物研究所的研究生，一年多前從顯微鏡中看到單細胞真核生物（single-celled eukaryotes）的活動後，「我完全被一滴水中可以看到的生物多樣性吸引，就像在非洲草原狩獵一樣」。他不時上載片段到其個人Instagram及YouTube帳號，希望與人分享顯微鏡世界的奇妙之處。

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細胞完全解體，原本像數十隻腳一樣不停在跑動的纖毛亦瞬間停止下來。（Jam's Germs YouTube片段截圖）

然而，他上月聖誕節時上載了一段單細胞生物死亡瞬間的影片，該生物名為「Blepharisma」。他傷心地寫道，「這種生物並不常見，因為牠一遇到光就會躲到暗處，我不知道牠因什麼事會死去，但看着牠漸漸化成虛無，感到心碎了」，他更感嘆道：「無論大細，生命都是脆弱的。」

偉斯又指，細胞死亡並非罕見，但這段片中生物與其他細胞的死法完全不同，「細胞膜以此方式瓦解並消失對我來說是全新的事」。他估計該單細胞生物可能是自然凋亡，程序上釋放出酶去溶解蛋白質及細胞膜，又或是受病毒感染，最終病毒透過殺死細胞以獲得釋放。

偉斯直言，雖無法得知其死因，但看着牠離去「絕對會令你質疑自己的存在」。片段至今至累積超過26萬次點撃，不少網民看完片段後，都說感到有點心痛，「很精彩、亦很悲傷」、「牠到最後一刻都在拼命地跑」、「體型大小都沒關係，生命都是無常的」。

（gizmodo）