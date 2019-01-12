夾份買彩票中大獎獲3.6億獎金　加拿大汽車廠9員工集體辭職追夢

如突然獲得數千萬獎金，你的第一反應是甚麼？加拿大一間汽車廠的9名員工，上月合資購買彩票，於聖誕前發現喜獲大獎，眾人一夜致富，中獎後決定集體辭職，平分獎金並追尋各自的夢想。而受到9人集體辭職影響，汽車廠的其中一條生產線被迫停產，負責人需請新員工頂替。

加拿大9名汽車廠員工上月夾份購買彩票，結果獲得3.6億港元大獎，眾人即時辭職追尋個人的夢想。（CTV片段截圖）

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加拿大傳媒報道，9名來自安大略省貴湖（Guelph）的汽車廠員工上月夾份購買LOTTO MAX彩票，喜獲6000萬加元（約3.6億港元）大獎，幸運兒包括年齡介乎21至57歲的7男2女，當中8人為來自中東，東南亞和非洲的移民。其中一名中獎者赫爾米茲（Ala Hirmiz）稱，他與另外8位得獎者於同一生產線工作，感情非常要好，「我們總是聊天，開玩笑，慶祝彼此的生日，​​比任何生產線的關係更親近」。

赫爾米茲稱，他與同事過去間中會買彩票，至近月開始夾份購買，並有清晰「目標」，「我們只會買獎金達5000萬加元或以上的彩票，因為我們想要大額的獎金，我們不想要小的」。在今次中獎前，他們只買過數次彩票，而其中兩人更是首次夾份購買便中大獎。

9名幸運兒獲得6000萬加元，即約3.6億港元獎金，其中兩人更是首次夾份購買彩票便中獎。（CTV片段截圖）

得獎者之一的格拉納迪諾（Mercedes Granadino）指，得知中獎彩票是在貴湖售出後，即時通知負責持票的梅內斯（Fernando Meneses）核對結果。最初梅內斯以為他們只贏了6000加元，但再次掃描彩票後才發現贏得大獎。他憶述當時自己重覆核對了約5至6次才能消化中獎的消息，「我想也許是應用程式在撒謊，才告訴我贏到獎金，但我再一次檢查，直到第7次，才真的知道是中獎」。

中獎的消息自那一刻開始傳到整個群組，直到翌日他們9個人都得知消息。其中一名幸運兒維殊（Steven Rush）直言，當時「感到不知所措，未來的所有可能性都在那裡」；而格拉納迪諾於中獎後即想到如何使用獎金，稱已準備選擇房屋置業，「現在我可以追夢了」。

9人本周四（10日）領獎後表示，已經向工廠遞交辭呈，並指雖然離開不容易，但這次中獎讓他們有機會尋找新的機會。梅內斯笑指，「我們很高興，但我們的主管卻不太開心，因為我們令整條生產線暫停下來」。

梅內斯續指，辭職後即使不能再每天見面，他們仍然打算通過電話和短訊保持聯繫，並計劃一年後再次重聚。他說，自己及家人當初移民到加拿大是為了過更好的生活，如今已夢想成真，「這是夢想之一，我們要去富裕的土地，現在它實現了」。

（綜合）