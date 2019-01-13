要求港媽兒子讓出電動車　厚面皮家長遭拒後冷諷：唔識分享

人無恥便無敵？日前一名港媽在facebook抱怨，指有次帶兒子玩電動車時，遇上極厚面皮的怪獸家長，她稱當時對方的小朋友看見電動車後，即鬧別扭嚷着要玩，其媽媽見狀竟走向樓主兒子附近，更厚面皮地詢問可否借來一玩，兒子看見是陌生人即拒絕，但該家長仍死心不息地追問，令港媽非常不忿，「一定要借比你玩㗎咩？」更有網民表示該家長太自我中心，「 老奉人對你好的大媽病！」

一港媽於facebook大呻有次與兒子玩電動玩具車遇上厚面皮家長，她稱當時該家長的小朋友看見電動車即鬧別扭嚷着要玩，之後該家長無端走向兒子附近，更厚面皮地詢問可否借來一玩。（示意圖，GettyImages)

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該港媽近日於fb專頁「生仔要考牌系列」大呻遇上厚面皮家長，她表示老爺奶奶在數個月前送電動玩具車給兒子做生日禮物，後來港媽就帶兒子到家中附近玩電動車。她稱其間引來不少目光，但大多離遠觀查，亦沒小朋友走過來，唯獨一對母子令她相當憤怒。

她憶述當時該小朋友拉着媽媽靠近電動車並嚷着要玩，港媽表示有善意提醒他們注意危險，但該媽媽不只沒退後，更主動詢問樓主兒子：「你可唔可以起身畀佢玩？」兒子看見是陌生人即拒絕，但該小朋友聽到後即大哭起來，而媽媽為了不讓小朋友失望，於是又再問：「點解呀？佢好想玩呀！你借畀佢玩唔得咩？」但兒子仍堅拒借出。

+ 3 + 2

小朋友知道借玩無望又再嚎哭，但媽媽未有先安慰他，反而嗆道：「人哋唔分享都冇辦法㗎！」港媽對此非常不忿，「架車係屬於我哋自己私伙嘅，就算我仔唔肯借我都唔會話佢！同你又三九唔識七！」

她續指：「萬一有啲咩事刮花或者撞爛咁點，你賠唔賠番畀我？」她解釋是認識的小朋友及家長，絕對樂意借出玩具，但對於如此厚面皮的人則可免則免。

網民亦留言表示支持港媽，指現時不少家長濫用「分享」一詞，「老奉怪獸媽又出現」、「個仔肯我都唔借，識就無所謂」、「想玩自己買啦」亦有網民表示如果當初該媽媽先有禮貌地詢問樓主，事情的結果就會不一樣，更笑言：「同佢講 $50/5分鐘，有套票賣，買1小時送15分鐘」、「可晤可以借銀包啲錢畀我呀！」

（fb專頁「生仔要考牌系列」）