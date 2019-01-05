港媽稱兒子被打出言喝止　極品媽發爛渣：你應該叫你仔打返我仔

為人父母必須以身作則，否則子女有樣學樣。一名港媽早前於facebook發帖，詳述近日帶2名小朋友到公園玩的不快經歷，她稱兒子在玩滑梯時被一個小朋友推撞，該小朋友及後更打另一個女童，港媽看不過眼於是出聲阻止，沒想到小朋友的媽媽竟還口：「你個仔畀我仔打，你應該叫你仔打返我仔」她稱大人不應插手，讓小朋友自行解決，以暴易暴的處理方法讓港媽目瞪口呆。

港媽發文指兒子在公園玩耍時被一名男孩打，她開聲阻止，男孩母親卻反擊：「你個仔畀我仔打，你應該叫你仔打返我仔」（fb專頁「生仔要考牌系列」圖片）

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港媽早前於fb專頁「生仔要考牌系列」撰文詳述一次不愉快經歷，她指於上月30日下午帶2個小朋友到家中樓下的公園玩耍，碰巧有另一媽媽帶着2名小朋友，於是4個小朋友一起玩。

港媽稱本來他們玩得高高興興，後來一名「極品」媽帶着約2至3歲的兒子來玩，形容該男孩一來到猶如「小霸王」，既不懂排隊，又對其他小朋友動手動腳。港媽目擊兒子玩滑梯時被男孩一腳伸下去，亦指男孩故意動手推開兒子，但男孩的媽媽即使看見都沒理會，繼續玩手機。

當港媽再次目擊男孩動手打人，而今次被打的是2歲小女孩，港媽終沉不住氣開聲阻止：「喂，小朋友，你唔可以打人喎」沒想到男孩的媽媽聽到說話，像發了瘋般衝向港媽面前，以不太純正的廣東話指着她大罵：「你唔好『巴』（蝦）我仔！你唔可以『巴』（蝦）我仔！」她更直斥港媽多事：「你個仔畀我仔打，你應該叫你仔打返我仔，你由小朋友自己解決，大人唔可以插手！」

港媽聽後大感愕然，反駁道：「你係咪有病呀？你仔打我仔，我就要叫我仔打你仔，咩道理黎架？」男孩的媽媽怒瞪着港媽，又作勢打她，並說：「你咁驚你仔畀人打，唔好帶小朋友出嚟玩，困住佢喺屋企啦」男孩的媽媽見圍觀者越來越多，改稱港媽動手打自己的兒子，港媽忍無可忍「爆粗」反撃，港媽稱最後有街坊報警求助。

雖然港媽在文中沒提及最後結局，但對於男孩媽媽毫無歉意感到非常不忿：「其實家長陪小朋友去公園玩，無人想專登撩交嗌」她指小朋友一起玩，有碰撞很正常，但要學懂道歉：「我小朋友唔小心整到人，我都會叫佢哋同人道歉，講聲對唔住，講句道歉又唔死得人……」

港媽目擊兒子在玩滑梯時被男孩一腳伸下去，之後更故意動手推開兒子，但男孩的媽媽即使看見都沒理會，繼續玩手機。（資料圖片）

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不少網民批評男孩媽媽言行過分，「教小朋友打人？咩家長？黐線！」、「野蠻怪獸家長，道歉欠奉之餘，仲教人地郁手郁腳。」亦有網民指現時小朋友要學懂在必要時還擊，「唔教日後畀人蝦唔識還手仲大鑊」，但有網民不同意，解釋說如小朋友從小就打人，長大後只會以暴易暴。另有網民表示港媽當時不應與男孩的媽媽發生口角，「我會即刻帶小朋友離開，嘈嚟做咩，只會變成同類人，亦嚇親小朋友」。

（fb專頁「生仔要考牌系列」）