大廈旁驚見紅衣女倒卧地面　目擊者誤以為有人墮樓　真相是…

當在大廈地下旁邊見到有紅衣女子倒卧地面，動也不動，相信許多人都會懷疑對方是否墮樓，甚至會報警求助，希望救回一命。網上近日流傳兩張圖片，目擊者都以為有人自殺倒地，但仔細一看，紅衣女旁邊有一堆香料，原來她是在曬乾香料，同時躺在地面休息，自殺之嫌實屬虛驚一場，網民乍看亦笑言「嚇死人」。

一名網民日前上載兩張相關圖片，其中一張從高處影下去，可見陰暗位置有一名紅衣女子倒卧地面，像墮樓一樣動也不動。（fb圖片）

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一名網民前日（12日）上載兩張圖片，其中一張從高處影下去，可見大廈旁陰暗位置有一名穿着印度服飾的紅衣女子倒卧地面，像墮樓一樣動也不動，上載者指「起初以為這名中年婦人自殺，但其後發現她正在曬香料」，女子身旁不遠處就有一堆香料，正被陽光照射。另一張圖片則是該名女子的較近的照片，可證明一切只是網民一場誤會。

雖然原帖已經刪除，上載人亦未有交代事發日期及地點，但圖片已在網上瘋傳，有網民估計相中之地是新加坡，女子可能是當地一名印度婦人，但不少人都表示「第一眼以為是自殺」，在知道真相後都舒一口氣，又估計印度香料惹味的秘訣就是要曬。有印度網民則解釋，印度婦女有的為了子女的健康，會自家製作香料，在煮食時使用，以確保沒有副作用，強調曬香料是其中一個過程。

（Coconut）