【白忙一場】寧夏兩戇賊爆門偷11部手機　得2部開得着仲以為無電

生活艱難，有人會鋌而走險做違法的事，不過做賊都要有智慧，否則下場就會如內地這兩名小偷一般。在寧夏兩名小偷在深夜，幾經艱辛撬開一家手機店的大門，偷去11部手機。不過賊贓之中，只有2部手機是真的，其他都是模型，更令人哭笑不得的是，他們一直以為9部手機只是沒電，兩人最後被警察拘捕。

兩名男子又撬又扯，花了很大氣力，終於將店門撬開。（網上圖片）

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兩名男子上月26日凌晨，於寧夏吳忠市利通區吳靈西路閒逛，走到路邊一家手機店，兩人突然動了貪念決定作案，他們花了很大氣力又撬又扯，終於將店門撬開。

兩人將手機店展櫃裏11部手機全部偷走，還順手拿走收銀台內800元人民幣（約927港元）。經過調查和搜捕，警方成功拘捕2名疑犯，並找回被盜的手機。令人啼笑皆非的是，由於犯案現場光線較暗，兩人又非常精神緊張，根本沒有留意偷回來的是什麼。民警事後發現，原來他們偷來的11部「手機」中，有9部是模型，無法使用。

民警事後發現，原來他們偷來的11部手機中，9部是模型機，無法使用。（網上圖片）

民警將真相告知兩名賊人後，他們還稱自己一直以為9部手機只是沒電了，現時男子已被移交轄區派出所作進一步調查。

（「平安利通」微博）