「降龍十八掌」、「洗髓經」英文點譯？　連登仔集思廣益高手現身

近年中文武俠小說不再限於華人地方流行，隨着愈來愈多西方國家想了解武俠文學，不少名家的武俠小說都被翻譯成多國語言。有連登巴打近日發出「英雄帖」，邀請各路人馬集思廣益，希望「一人一個武功英文譯名」，群英畢至，念頭層出不窮，有人的地方就有思想，有思想就會有創意，以無法為有法，人就是創意。

巴打將「降龍十八掌」譯成「Down Dragon 18 Hands」，常見譯法是「Eighteen Subduing Dragon Palms」。（資料圖片）

+ 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

有連登巴打於本周二（8日）以「一人一個武功的英文翻譯」為題發帖設「英雄宴」，樓主先拋磚引玉先將少林派絕學「洗髓經」翻譯成「Wash bone」，儘管不知為何名詞變動詞，但已引起「網絡江湖」一陣哄動，「武林同道」網民紛紛出招，戰況激烈。

連登討論區乃臥虎藏龍之地，不少網民對武傳小說的名詞有獨特看法，歷代丐幫幫主的絕技「降龍十八掌」，有巴打將之譯成「Down Dragon 18 Hands」，相信懂得這門掌法的丐幫幫主喬峰（其後恢復契丹名字「蕭峰」）、有「北丐」之稱的洪七公及北丐徒弟郭靖郭大俠都會感到滿意。

另一門丐幫幫主的絕技「打狗棒法」中最後一招、最精妙絕學「天下無狗」，根據金庸《神雕俠侶》的描述，這一招一使出來，「四面八方是棒，勁力所至，便有幾十條惡犬也一齊打死了，所謂『天下無狗』便是此義，棒法之精妙，已臻武學中的絕詣」，連西毒歐陽鋒為拆解這一招，苦思後落得一夜白髮。如果要將「天下無狗」翻譯成英文，歐陽鋒可能會想到「一夜禿頭」，幸有巴打先將「打狗棒法」翻譯成「Hit Dogs Stick Law」及 「Hit Dog Stick Method」，再將「天下無狗」譯成「No Dogs In the World」，看來會成功拯救了歐陽鋒的髮型。

巴打將「黯然銷魂掌」譯成「Sosad Palm」，常見譯法是「Melancholic Palms」。（《神雕俠侶》劇照）

+ 5 + 4 + 3

小說中，「神雕大俠」楊過因與愛妻小龍女被迫分開16年，過度思念下自創「黯然銷魂掌」，招式包括「行屍走肉」，招數之精妙，連全真教高手「老頑童」周伯通都甘拜下風，更想拜楊過為師學藝。高登巴打發揮「小宇宙」，將「黯然銷魂掌」的英文譯名想得更加精妙，變成「Sosad Palm」，完美結合英語及網絡用語，「行屍走肉」則是「Walking Dead」，切合美國以喪屍為主題、探討人性的電視劇《The Walking Dead》（中譯「行屍走肉」）。

除了金庸的作品集外，巴打亦有探討古龍的武俠小說，有人出招「The skill of marry clothes」，要求其他人估一估，但似乎這一招過份精妙，所以無人回覆，《香港01》記者估計是「嫁衣神功」，鐵血大旗門的鐵中棠及有「天下第一神劍」之稱的燕南天都曾經修習此功，不過鐵中棠是由其他人轉嫁神功而得，轉嫁會失去此功，由於是「為他人作嫁衣裳」，所以叫做「嫁衣神功」；燕南天則因被壞人重創，神功原先過份猛烈的真氣隨住重傷被挫去鋒稜，燕南天再重新修習，因而修練成功。

武俠小說招式英譯寫法：

武功 / 連登巴打翻譯 / 常見譯法

降龍十八掌 / Down Dragon 18 Hands / Eighteen Subduing Dragon Palms

打狗棒法 / Hit Dog Stick Method / Dog Beating Staff Technique

黯然銷魂掌 / Sosad Palm / Melancholic Palms

九陰白骨爪 / Nine Penis White Bone Feet / Nine Yin Skeleton Claw

太極拳 / Too Pole Fist / Taiji Fist

獨孤九劍 / Lonely Nine Swords / Nine Swords of Dugu

吸星大法 / Push-up Big Magic / Star Sucking Great Skill

（連登討論區）