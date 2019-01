「降龍十八掌」、「洗髓經」英文點譯？　連登仔集思廣益高手現身

近年中文武俠小說不再限於華人地方流行,隨着愈來愈多西方國家想了解武俠文學,不少名家的武俠小說都被翻譯成多國語言。有連登巴打近日發出「英雄帖」,邀請各路人馬集思廣益,希望「一人一個武功英文譯名」,群英畢至,念頭層出不窮,有人的地方就有思想,有思想就會有創意,以無法為有法,人就是創意。

巴打將「降龍十八掌」譯成「Down Dragon 18 Hands」,常見譯法是「Eighteen Subduing Dragon Palms」。(資料圖片)

+ 2

下載「香港01」App ,即睇城中熱話:https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

有連登巴打於本周二(8日)以「一人一個武功的英文翻譯」為題發帖設「英雄宴」,樓主先拋磚引玉先將少林派絕學「洗髓經」翻譯成「Wash bone」,儘管不知為何名詞變動詞,但已引起「網絡江湖」一陣哄動,「武林同道」網民紛紛出招,戰況激烈。

連登討論區乃臥虎藏龍之地,不少網民對武傳小說的名詞有獨特看法,歷代丐幫幫主的絕技「降龍十八掌」,有巴打將之譯成「Down Dragon 18 Hands」,相信懂得這門掌法的丐幫幫主喬峰(其後恢復契丹名字「蕭峰」)、有「北丐」之稱的洪七公及北丐徒弟郭靖郭大俠都會感到滿意。

另一門丐幫幫主的絕技「打狗棒法」中最後一招、最精妙絕學「天下無狗」,根據金庸《神雕俠侶》的描述,這一招一使出來,「四面八方是棒,勁力所至,便有幾十條惡犬也一齊打死了,所謂『天下無狗』便是此義,棒法之精妙,已臻武學中的絕詣」,連西毒歐陽鋒為拆解這一招,苦思後落得一夜白髮。如果要將「天下無狗」翻譯成英文,歐陽鋒可能會想到「一夜禿頭」,幸有巴打先將「打狗棒法」翻譯成「Hit Dogs Stick Law」及 「Hit Dog Stick Method」,再將「天下無狗」譯成「No Dogs In the World」,看來會成功拯救了歐陽鋒的髮型。

巴打將「黯然銷魂掌」譯成「Sosad Palm」,常見譯法是「Melancholic Palms」。(《神雕俠侶》劇照)

+ 5 + 4 + 3

小說中,「神雕大俠」楊過因與愛妻小龍女被迫分開16年,過度思念下自創「黯然銷魂掌」,招式包括「行屍走肉」,招數之精妙,連全真教高手「老頑童」周伯通都甘拜下風,更想拜楊過為師學藝。高登巴打發揮「小宇宙」,將「黯然銷魂掌」的英文譯名想得更加精妙,變成「Sosad Palm」,完美結合英語及網絡用語,「行屍走肉」則是「Walking Dead」,切合美國以喪屍為主題、探討人性的電視劇《The Walking Dead》(中譯「行屍走肉」)。

除了金庸的作品集外,巴打亦有探討古龍的武俠小說,有人出招「The skill of marry clothes」,要求其他人估一估,但似乎這一招過份精妙,所以無人回覆,《香港01》記者估計是「嫁衣神功」,鐵血大旗門的鐵中棠及有「天下第一神劍」之稱的燕南天都曾經修習此功,不過鐵中棠是由其他人轉嫁神功而得,轉嫁會失去此功,由於是「為他人作嫁衣裳」,所以叫做「嫁衣神功」;燕南天則因被壞人重創,神功原先過份猛烈的真氣隨住重傷被挫去鋒稜,燕南天再重新修習,因而修練成功。

武俠小說招式英譯寫法:

武功 / 連登巴打翻譯 / 常見譯法

降龍十八掌 / Down Dragon 18 Hands / Eighteen Subduing Dragon Palms

打狗棒法 / Hit Dog Stick Method / Dog Beating Staff Technique

黯然銷魂掌 / Sosad Palm / Melancholic Palms

九陰白骨爪 / Nine Penis White Bone Feet / Nine Yin Skeleton Claw

太極拳 / Too Pole Fist / Taiji Fist

獨孤九劍 / Lonely Nine Swords / Nine Swords of Dugu

吸星大法 / Push-up Big Magic / Star Sucking Great Skill

(連登討論區)