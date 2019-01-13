去飲素食要加錢？　新娘要求多付150港元　台男無奈：現在才知道

隨住近年愈來愈多人吃素，婚宴上食素都變成平常事，不過一名台男日前準備參加好友婚宴時，卻被新娘告知如果需要吃素的話，則每個人至少加600元新台幣（約155港元），並將費用納入「人情」中，令台男相當錯愕，坦言「直到近日才瞭解參加喜宴吃素食桌是需要加價費用的」。不少網民見狀紛紛支持台男，認為如果對方這樣計較，就不用出席其婚宴，又笑言「不要辦最省錢」。

日前一名台男準備出席好友婚宴時，卻被告知如果要求素食餐便要自行加錢，令他相當無奈；圖為示意圖。（GettyImages/視覺中國）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該台男今日在facebook群組「爆廢公社」抱怨，指直到最近才知道原來「參加喜宴吃素食桌是需要加價費用」。從他上載跟準新娘的對話截圖中，她稱老公表示素食套餐要另外加價，每人至少加600元新台幣（約155港元），也有機會是800元新台幣（約207港元），「看你們是哪一種」。準新娘又提到，素食餐的費用應一併納入「人情」中，並解釋「不好意思，因為我們幾乎都葷食，所以餐廳才會另外收費」。準新娘的反應令台男相當錯愕，他則回覆跟父母討論後才回覆對方。

台男的經歷引起大批網民熱議，不少人批評對方太計較，「失去了婚宴的本意」，認為結婚本來是邀請親朋好友一起分享喜悅，質疑一對新人只想乘機賺錢，「現在結婚到底是為了什麼在辦喜宴啊」。

（fb群組「爆廢公社」）