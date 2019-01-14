獲收留照顧　半夜驚醒趕走油站劫匪　流浪狗報恩變英雄

墨西哥塔毛利帕斯州（Tamaulipas）一個加油站兩年前收留了一隻瘦弱的流浪狗，並替牠取名為「蘭迪」（Randy），當時加油站的員工完全沒想過蘭迪會成為他們的「恩人；事緣日前兩名歹徒在晚上闖入加油站搶劫，蘭迪聞聲響，奮不顧身衝出趕走劫匪，令到眾人感到既驚訝又感動。

蘭迪兩年前拖著瘦弱的身軀來到這個加油站，當時牠非常驚慌失措，很怕人，加油站的職員決定收留牠，給牠水和食物，其後又帶牠去打防疫針，令蘭迪終於有家的感覺。

加油站老闆阿古拉爾（Gerardo Aguilar）說：「我們餵牠、替牠洗澡，又帶牠去注射疫苗。我們收養了牠，牠住在加油站，所有員工都有份照顧牠。」

加油站員工沒想過流浪狗蘭迪有一天會成為他們的「恩人」。（Facebook圖片）

日前兩名持械歹徒闖進加油站，喝令當值員工把錢拿出來，員工拒絕，隨即遭到拳打腳踢，推倒在地。這時一直在倉庫中休息的蘭迪被喧鬧聲吵醒，立即毫不遲疑衝出來驅趕歹徒，員工見到有「幫手」更加奮戰，終於成功將匪徒趕走。

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阿古拉爾事後稱：「所有人對蘭迪的反應都覺得很驚訝，我們當然因為牠感到驕傲，若然不是牠，後果實難逆料，牠向我們證明了很感激且喜歡跟我們在一起。」

加油站的一名常客阿雷拉諾（Nuria Arellano）表示，她選擇來這個加油站加油是因為可以看到蘭迪，「牠讓整個加油的過程變得更美好，每次一呼喚牠就會攀上我的車窗對着我，如果其他店舖有越來越多這樣的獲救狗狗就好了！」