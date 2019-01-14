雞蛋IG照擁2400萬讚好　打破Kylie Jenner紀錄　究竟係何方神聖？

Instagram驚現「雞蛋潮」！近日一張雞蛋相竟擁逾2400萬人讚好，成功打破美國IG紅人凱莉詹娜（Kylie Jenner）在去年2月誕下女兒的照片讚好紀錄，成為IG史上最多人讚好相片。不少網民都對這隻神秘的雞蛋感到好奇，到底它是何方神聖？

這隻名叫Egg Gang的雞蛋，於今月5日在IG首次現身，亦是其IG唯一的相片，最令人驚奇的是，這張照片上載僅一星期已獲超過2400萬人讚好。（「world_record_egg」IG圖片)

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這隻名叫Egg Gang的雞蛋於今月5日在IG上載首張相片，但亦是唯一的相片。相中可見沒有華麗的背景，沒有美女型男，僅有一隻常見的「梅花點」雞蛋配上白底背景，非常簡單。而相片說明中更呼籲大家讚好，打破凱莉詹娜的紀錄，一同見證IG最多人讚好的世界紀錄誕生。

擁過億粉絲的美國IG紅人凱莉詹娜（Kylie Jenner）在去年2月首度公開女兒Stormi Webster的照片，至今照片已累積超過1800萬人讚好，成為當時IG相片讚好人數首位，而紀錄維持了一年後就被一隻神秘的雞蛋成功打破。

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Egg Gang現時擁有近260萬粉絲追蹤，並於昨天（13日）在個人介紹一欄中改稱是IG照片最多人讚好的世界紀錄保持者，而帳戶亦在同一時間新增限時動態，向各粉絲作出道謝。

最近雞蛋的主人接受美國當地的媒體訪問，她解釋其實自己是一隻來自英國的母雞「Henrietta」。她稱有次在家中看到一篇文章關於IG最高人氣的首20張相，碰巧看見第一位的凱莉詹娜，於是忽發奇想，希望能挑戰打破她的紀錄，沒想到最後真的成功了。

而IG上亦有不少人跟隨熱潮，模彷Egg Gang開設類似名字的帳戶，又上載相片以吸引人讚好，例如母雞、生菜，甚至是多力多滋栗米片（Dorito），非常爆笑。

凱莉詹娜近日得知自己的紀錄被打破，更拍攝短片表示心深不忿，片中可見她打破蛋殼，把蛋白和蛋黃倒在大熱天時的馬路，任由它熟透，隨即引來一大批粉絲留言安慰，表示無需在意。

（Buzzfeed、Instagram）