【2018回顧】IG的10大最受歡迎日本藝人出爐　第一位唔靠樣靠實力

臨近年末，Instagram官方近日公布了2018年日本區最受歡迎排行榜，包括頭10位最多跟隨者的藝人、最多人打卡的地點、最熱門的標籤以及最多人給讚的相片。一眾港人熟悉的藝人如有村架純、戶田惠梨香、水原希子及山﨑賢人等均有上榜，而重磅級的搞笑女星渡邊直美成為今年最大贏家。另外，東京迪士尼樂園和環球影城則為最熱打卡地點。

第一位，渡邊直美。這位搞笑女星在IG上擁有850萬粉絲，重量級身材配上搞笑形象，大受網民歡迎。（Instagram「watanabenaomi703」圖片）

許多日本網民都有玩Instagram，更衍生「インスタ映え」（Instagram曬相）效應，不少藝人亦順應潮流開帳戶與粉絲互動。日前，Instagram官方公布最受歡迎排行榜「#MVI（Most Valuable Instagrammer in Japan）2018」。

在Instagram上最多跟隨者的首10位藝人，第一名是擁有850萬粉絲（截至12月12日）的搞笑女星渡邊直美，她是第3次獲得同樣殊榮。其他榜上有名的藝人包括女星佐佐木希、國民女友有村架純、型男山﨑賢人和最近公布婚訊的桐谷美玲。

東京迪士尼樂園則成為最多日人打卡熱點的首位，其次是環球影城、淺草、伏見稻荷大社等，均是人氣的旅遊地點。而最熱門的標籤有「#貓」、「#可愛」、「#大頭貼」等。

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最多跟隨者（followers）的藝人 Top 10：

1. 渡邊直美（@watanabenaomi703）

2. rola（@rolaofficial）

3. 水原希子（@i_am_kiko）

4. 木下優樹菜（@yuukiiinaaa）

5. 佐佐木希（@nozomisasaki_official）

6. 戶田惠梨香（@toda_erika.official）

7. 山田孝之（@takayukiyamadaphoto）

8. 山崎賢人（@kentooyamazaki）

9. 有村架純（@kasumi_arimura.official）

10. 桐谷美玲（@mirei_kiritani_）

東京迪士尼樂園成為最多日人的打卡熱點。（視覺中國）

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最多人打卡的地點 Top 10：

1. 東京迪士尼樂園

2. 大阪環球影城

3. 淺草

4. 伏見稻荷大社

5. 東京巨蛋

6. 道頓堀

7. 奈良公園

8. 東京晴空塔

9. 東京鐵塔

10. 東京站

#貓是日本IG最熱門標籤，誰都要臣伏於貓主子的萌樣下！（Twitter「bijutsu1」圖片）

最熱門的標籤（Tag） Top 10：

1. #貓（#猫／#ねこ）

2. #可愛（#可愛い／#かわいい）

3. #希望和喜歡拍照的人聯繫（写真好きな人と繋がりたい）

4. #大頭貼（#プリント倶楽部／ぷりんと倶楽部）

5. #時髦（#おしゃれ／オシャレ／お洒落）

6. #從相機視窗看到的我的世界（#ファインダー越しの私の世界）

7. #時尚（#ファッション）

8. #希望和時尚的人聯繫（#お洒落さんと繋がりたい）

9. #手作（#ハンドメイド）

10. #午餐（#ランチ）