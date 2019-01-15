幼稚園功課問「捕捉風伯伯方法」　家長求解答　網民：貼胡楓張相

現時不少學校均會給予學生一些沒標準答案的開放型功課，希望讓學童發揮創意，增強思維能力，但這些功課往往考起一眾家長。有家長昨於facebook群組上載幼稚園中班子女的家課，內容要求學童提供「捕捉風伯伯」的方法，樓主向網民求解答方法，引來大批充滿創意的答案，相當搞笑。

有網民上載一張幼稚園工作紙相片，吸引網民提供多個創意答案。（fb群組「巴打絲打 Facebook Club」圖片）

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該網民昨於fb群組「巴打絲打 Facebook Club」貼出一張幼稚園中班功課的圖片，內容要求小朋友與父母商量「捕捉風伯伯」的方法，並要將相關答案以圖像及文字紀錄在工作紙的空格中。相中可見，功課原訂於上周一（7日）應完成，老師發現未有答案後，於工作紙寫上「請補做」作提醒。樓主遂向網民求救，詢問解答方法。

帖文內的功課要求學童與父母相量「捕捉風伯伯」的方法，並要將相關答案以圖像及文字紀錄。（GettyImages）

有網民看過題目，指出老師在課堂期間應已提過參考答案，如畫出汽球、風車、風箏、吸塵機開動及樹木左搖右擺的情況等，建議樓主引導子女回想上課情況，運用想像力思考答案，「題目嘅目的係要發掘小朋友嘅思考同想像力」，「家長喺呢題嘅角色應該係引導佢思考，同佢一齊諗下點樣畫出嚟」。

有網民提供多個惡搞答案，稱可在工作紙上貼上藝人胡楓的相片作為捉到「楓伯伯」的證據。（資料圖片）

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有充滿創意的網民則發揮小宇宙，提出多個搞笑答案，建議樓主與子女在工作紙上寫上《風的季節》或《捕風的漢子》的歌詞，亦有人提出可以貼上藝人胡楓或郭峰的相片，顯示已捉到「風伯伯」，甚至大玩「食字」，稱樓主需先塗上「追風活骼油」才能事半功倍。雖然這些爆笑答案不能幫助樓主及子女完成功課，但也帶給一眾網民無限歡樂。

（fb群組「巴打絲打 Facebook Club」）