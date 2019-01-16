入房陪打機、貼住坐兼同床瞓　港男懷疑阿妹男友：目標可能係我

拍拖後才發現另一半是同性戀，對方更喜歡上自己的親人，當中心情不足為外人道。一名港男日前於討論區發文，稱發現妹妹的男友每次上門，都會走進其房間陪他打機，又經常貼近他坐，甚至試與他同床睡覺，令他不禁懷疑妹妹男友是同志，「實際目標係我」。雖然不少網民質疑帖文的真確程度，但亦有人踴躍提供解決方法，引起熱議。

有男網民於討論區發文，稱妹妹的男友對自己有不尋常行為，懷疑對方「睇中自己」。（GettyImages）

有男網民於討論區發文，稱妹妹的男友對自己有不尋常行為，懷疑對方「睇中自己」。（香港討論區截圖）

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該名男網民日前於香港討論區發文，直指「阿妹個男朋友有古怪，他目標可能是我」。樓主說，妹妹的男友每次上門都會進入其房間，與他一起打機，起初他不以為意，但漸漸發現「唔對路」，因對方不像一般男友與女友入房享受二人世界，反而只陪伴他。

樓主稱，妹妹男友不但與他一起打機，更會「時時坐得好貼我」。他憶述有次打機後感到疲倦，遂回到床上小睡，沒想到妹妹男友竟爬上床睡在他旁邊，「得三呎床咁窄仲瞓埋嚟，又眼定定望住我，搞到我好不自然」。

樓主忍無可忍，直接詢問妹妹有否與男友發生關係以查證，但妹妹卻回答指兩人「一直只行街食飯」，從沒有任何親暱行為，更稱即使自己主動挑逗男友，對方亦毫無生理反應，令樓主更加擔心，質疑對方「可能假意同我妹妺拍拖，實際目標是我，諗起都嚇親」，遂發文向網民求救，詢問證實妹妹男友性傾向的方法。

樓主稱妹妹男友每次上門都會入房陪自己打機，但卻對妹妹愛理不理，感到十分可疑。圖為示意圖。（GettyImages/視覺中國）

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樓主擔心妹妹的男友實際是睇中自己，不知應如何面對。圖為示意圖。（GettyImages/視覺中國）

帖文引起熱議，不少網民質疑樓主「作故仔」，稱其目的是以誇張情節吸引注意。不過亦有網民踴躍提供解決方法幫助樓主，建議他帶妹妹的男友游泳，「睇佢換衫時表現」，認為如對方是同志，或會出現特別反應；有人甚至建議樓主主動出擊，直接在家半裸或叫妹妹男友幫忙拿內褲，挑逗對方再看其反應判斷。

另外有人突破盲腸，稱如樓主所言屬實，他與妹妹便會成為情敵，笑言會出現「同阿妹爭仔」的情況。