【英國脫歐】食物供應若受阻　蔬果勢短缺　國人恐被迫「轉口味」

英國國會周二（15日）以大比數否決首相文翠珊（Theresa May）的脫歐協議，假如英國最終在無協議下脫歐，預料從歐盟入口食物將較現時困難，屆時英國人恐要被迫「轉口味」了。

英國4大主要的農民組織，包括英國農民聯盟（NFU）、威爾斯農民聯盟（NFU Cymru）、蘇格蘭農民聯盟（NFU Scotland）及阿爾斯特農民聯盟（Ulster Farmers’ Union）去信國會議員，表示擔心無協議脫歐後，英國食品出口商可能有6個月無法進入歐盟市場，導致「三重威脅」，包括食物供應受阻、食物價格增加和農業停擺。

NFU稱，無協議下脫歐，英國6000間向歐盟出口產品的肉類加工廠，就要先接受英國當局審查，並向布魯塞爾申請合格證明，然後歐盟會派員檢查，再交由獸醫委員會核實批准，保守估計整個過程需時6個月；另外，歐盟可能會對英國出口的肉類和肉製品實施禁運，而出口產品的農民或要面對「嚴厲的關稅」，屆時牛肉或會被徵收65%關稅、羊肉46%、雞肉27%，這些關稅原本是用來令非歐盟產品在面對歐盟產品時缺乏競爭力。

英國所消耗的蔬果，四成來自歐盟，雖然當局曾表示不會出現全面糧食物短缺，但眾多企業已準備好應付相關情況，例如，馬莎及Tesco等超市將增加罐頭食物，意大利餐廳如Zizzi和ASK等決定將芝士的來源從意大利轉為英國供應商；Premier Foods、Quorn及銷售高級食品的Fortnum & Mason等食品公司則表示會儲存部份產品，以防通關延誤。

（綜合報道）