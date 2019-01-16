想勸老婆唔好買衫　老公妙答避「陷阱」　引網民熱傳教學：學到嘢

對於另一半提出的問題，男友或老公都要謹慎作答，以免誤中「陷阱」。有網民近日在facebook分享跟老婆的WhatsApp截圖，顯示如何在對方買衣服問意見時，巧妙地回應而不會「中伏」，結果引起網上熱議，短短數天已有逾1300次分享。不少網民都留言標籤另一半，又表示「學到嘢」。 發帖網民Ody Ho接受《香港01》訪問表示，想不到會引起這麼多人留意，又大談夫妻相處心得，就是緊記女士「口不對心」的特性。

有網民近日在facebook分享跟老婆的WhatsApp截圖，顯示如何在對方買衣服問意見時，巧妙地回應而不會「中伏」，結果引起網上熱議。（facebook截圖）

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Ody日前在個人facebook分享多張WhatsApp對話截圖，並在帖文指「同你（太太）講嘢要慣性飄移入彎，如果唔係真係好易碌落山」。從截圖可見，老婆傳送一張服裝模特兒照片，詢問老公意見，看似平平無奇的一句「好睇嗎？」醒目的Ody即先下手為強，「唔好睇，因不是你」，惹得老婆「笑到喊」地表示「老公唔好玩嘢」，並強調自己真的在問意見。

其後老婆再傳送另一張模特兒照片，並指「呢件我覺得好有型，快答我」，Ody仍然沒有掉以輕心，再次回覆「你着好睇過佢」，老婆唯有認真表示「我要你真實嗰句，如果你覺得唔好睇我就唔買，快啲答我唔好講廢話」。

對話截圖：

Ody當下則勇敢表達意見，「點解你咁鍾意啲衫爛X晒，好強姦feel，唔好睇」，不過仍補救一句「你清純feel，加上唔着會更有仙女脫俗嘅感覺」，其後指出服裝的缺點，結果令老婆放棄購買念頭，但仍忍不住揶揄老公「你真係高手，幫老婆慳返$1000」。Ody即再下一城，「靚10000都要買，唔靚1蚊買嚟都係貴，不過老婆可以買」、「老婆喜歡」。

帖文瞬間成為「老公作答教學」，大量網民留言標籤另一半，着對方好好學習，又大讚樓主「高手」；亦有人「曬命」指樓主有其另一半「一成功力」；有網民則指，能夠將老虎馴服，是要經過無比鍛鍊，「長知識了」。

Ody接受《香港01》訪問表示，想不到帖文會引起多人留意，「起初只是想搞笑下」。他指，女人從來都是口不對心，「佢哋會鐘意聽一啲甜言蜜語，但即使對方講咗，內心又唔會太相信佢哋，所以會用一個獨特嘅方式，測試對方知唔知道佢個心諗緊咩，試對方到底係咪真正了解自己」。Ody笑言，太太不時都有「陷阱」試探他，如不斷說反話，但「跌幾次就醒目」，知怎樣作答就會得歡心，「個腦好自然自動分析，浮咗啲數據出嚟」。