【恐怖料理】日男食女友「加料蛋包飯」昏倒入院　真相超嚇人

不少情侶都喜歡為另一半整愛心飯盒，惟對一名日男而言，女友的料理卻是一場惡夢。日本網民近日在Twitter發帖，指吃完女友煮的晚餐後毫沒意識，最後被送院治療，結果竟然揭發，原來是女友懷疑他有第三者，遂在飯內加入藥物令他昏倒。

日本網民近日在Twitter貼出照片，只見他在醫院打點滴，而圖片說明則寫道「吃了她做的晚餐後的結果」。（Twitter截圖）

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一名日本網民近日在Twitter貼出照片，顯示他在醫院打點滴，圖片說明則寫道：「吃了她做的晚餐後的結果」，結果引起網民熱議，獲近2.6萬個轉發。當大家都以為是其女友的廚藝不精，以致樓主吃下「暗黑料理」後要入院時，樓主卻道出極為可怕的真相，原來他的女友在蛋包飯內混入中碎了的藥粉，才令他入院。

日男在留言補充指，那些藥是女友一直服用的藥物，平時服用後都會感到睡意，但樓主卻吸收得太快出事，他吃下晚飯後隨即失去意識，女友見其情況嚇壞了，怕出事故送他入院。

樓主在留言透露，女友當晚所烹調的是一份蛋包飯。（Gettyimages/視覺中國）

他又在留言回覆中透露，自己重視朋友和興趣多於女友，即使連續休假3天都沒有陪伴女友，女友早前亦懷疑他有第三者。

對於有網民質疑整件事或只是他是跟女友玩角色扮演，樓主斷言否認，指目前已跟女友分手，她亦搬回去跟家人同住，女友家人聯絡樓主稱會照顧着她，並安排她接受治療，只希望樓主不要報警處理。