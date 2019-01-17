全家旅行外傭想同行　僱主fb問網民：你哋會唔會叫佢畀少少錢？

香港僱主出國旅行，有人會帶同外傭外遊。日前有女僱主在網上發文指，兩名兒子已經長大，毋須外傭姐姐貼身照顧，他們打算一家人外遊，問外傭是否想一起去，稱對方同意，僱主遂在網上問道：「純粹玩…唔使湊…會唔會叫佢畀返少少錢」帖文惹來網民熱議，不少人反諷說：「公司叫你出trip，你會自己畀？」、「工人要畀部分錢，咁佢去到係唔係唔使幫你做嘢？」 香港僱傭代理協會主席張結民指出，在僱傭雙方同意下，僱主可以帶外傭外遊，但期間不可要求對方工作，否則有機會違法。

外傭是不少香港家庭「最熟悉的陌生人」，多年照顧僱主的子女及做「家頭細務」，港產片《絕世好賓》曾以此為題材。（《絕世好賓》圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

一名女僱主在facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發出帖文，指大仔21歲，細仔則11歲，已經與外傭簽了第二份合約，過往曾經一家人前往北京旅行，她亦有同行，形容全程是「五星級別」享受，沒有向對方收錢。

樓主近日一家人計劃出遊，遂詢問外傭今次會否同行，獲對方同意，表明「唔想一個人留屋企」，但樓主計計數，發現機票連同酒店，人均4000元，如果連同飲食及門票，相信每人6000元，認為她「齋玩…唔使湊（小朋友）」，毋須工作，雖然她在文中強調「無諗住叫佢畀錢」，但也發文問群組網民，「慣常做法…會唔會叫佢畀返少少錢」。

帖文隨即引起其他網民批評，紛紛留言「第一次聽要收工人錢」、「去到都係幫你做工人咋哦，應該收返出差費就真呀」、「畀完錢去到仲要幫手嗎？使唔使扣埋大假？」、「你老細叫你出trip，但要你自己畀部份錢，你有咩感覺？」

外傭是不少香港家庭「最熟悉的陌生人」，多年照顧僱主的子女及做「家頭細務」。（GettyImages/視覺中國）

香港僱傭代理協會主席張結民表示，由於合約寫明外傭只能在登記處所工作，如果僱主帶外傭外遊，而期間外傭工作，如做家務及湊小朋友，僱主亦屬違法。張續指，若雙方同意，僱主可帶同外傭旅行，但期間不能要求對方工作。然而當僱主一家去旅行，外傭未有同行，如果合約寫明外傭唯一住處是僱主寓所，她需要留家看屋，不能到其他地方留宿。

（fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」）