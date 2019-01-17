【10yearchallenge】香港十年改變：男歌手林峯變古天樂　仲有…

近日網上流行「#10yearchallenge」，不少人都紛紛貼出自己十年前（2009年）和現在（2019年）的對比圖，其實十年說長不長，說短不短，除了人有改變，社會環境和很多方面都有改變，回顧十年香港的「10 Year Challenge」會是怎樣的一回事？

2009年香港的特首為曾蔭權，現在的特首為林鄭月娥。（01製圖）

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人物

特首

2009年香港的特首為曾蔭權，當時他已踏入第二任任期，同年10月被爆借鼓勵市民使用慳電膽之名，懷疑對親家利益輸送，以及同年面臨興建廣深港高速鐵路香港段撥款的爭議。眾所周知，現在的特首為林鄭月娥，而前特首曾蔭權則因一項公職人員行為失當罪，被判入獄20個月，後減刑至12個月，近日出獄，他也就罪名上訴至終審法院。

2009年「勁歌金曲頒獎典禮」最受歡迎女歌星為楊千嬅，2019年「勁歌金曲頒獎典禮」菊梓喬（HANA）奪得最受歡迎女歌星。（01製圖）

女歌星

2009年「勁歌金曲頒獎典禮」最受歡迎女歌星為楊千嬅，容祖兒則奪得亞太區最受歡迎女歌星。而10年後的「勁歌金曲頒獎典禮」，菊梓喬（HANA）奪得最受歡迎女歌星，吳若希則奪最佳演繹女歌星。

2009年「勁歌金曲頒獎典禮」亞太區最受歡迎男歌星則由林峯奪得，2019年「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」我最喜愛的男歌手由古天樂奪得。（01製圖）

男歌星

2009年「勁歌金曲頒獎典禮」最受歡迎男歌星為古巨基，亞太區最受歡迎男歌星則由林峯奪得。2019年「勁歌金曲頒獎典禮」最受歡迎男歌星為張敬軒，胡鴻鈞奪最佳演繹男歌星。

另外，2009年「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」我最喜愛的男歌手和叱咤樂壇男歌手金獎都由陳奕迅奪得。2019年「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」我最喜愛的男歌手由古天樂奪得；叱咤樂壇男歌手金獎則為張敬軒。

香港首富

根據2009年福布斯香港富豪榜，李嘉誠以162億美元（約1,271億港元）成為香港首富，而根據最新2018年福布斯香港富豪榜，李嘉誠繼續為香港首富，身家360億美元（約2,824億港元），其實這9年來一直沒有人能挑戰其首富地位。

香港平均租金由2009年的17.2港元一呎升至37.5港元一呎。（facebook圖片）

社會

樓價

2009年正值金融海嘯之後，樓價仍處於低位，中原城市領先指數（CCL）在2009年10月錄得72.91點，而十年後的今日最新一期的為171.92，是十年前的1倍有多，而為了滿足買樓的需求，市場亦出現不足200呎的「納米盤」，甚至「龍床盤」。

最低工資



2009年最低工資仍在立法會進行首讀，至2011年5月1日正式實施，首個最低工資金額定於時薪28元。至今年5月1日起最低工資將再調升至時薪37.5元，較最初升了約34%。

2009年政府向立法會審批廣深港高速鐵路香港段669億港元撥款，2019年高鐵已於去年底通車。（01製圖）

租金

參考自差餉物業估價署統計報告「私人住宅─各類單位平均租金」中40平方米以下私人住宅各類單位平均租金，由2009年的17.2港元一呎升至37.5港元一呎，升幅超過1倍。

高鐵

2009年，政府向立法會財委會提交廣深港高速鐵路香港段669億港元的撥款申請，一班青年成立「八十後反高鐵青年」圍繞立法會苦行，更發展至後來逾千人包圍立法會。至2019年，經過超支和一地兩檢爭議，高鐵已於去年底通車。

娛樂

電視台

2009年，香港主要的免費電視台有無綫電視和亞洲電視，以及收費電視有線電視及NowTV，同年政府計劃增加免費電視牌照。王維基旗下的城市電訊（香港電視網絡前身）向當時的通訊事務管理局申請免費電視拍照，至2013年獲告之其申請不獲時任行政長官梁振英及行政會議接納。

2019年，無綫電視仍是「大台」，「永恆」的亞洲電視則於2015年不獲續牌，繼而轉成網絡電視，港台電視則接收亞洲電視的頻譜，成為其中一間免費電視。政府另發出兩個新免費電視牌照，包括香港電視娛樂旗下的ViuTV，及有線寬頻旗下奇妙電視（現稱「香港開電視」），令香港的免費電視台增至4間。

Pokémon以前一直譯作《寵物小精靈》，但現在已更改《精靈寶可夢》。（01製圖）

卡通

對於很多80、90後，Pokémon一直譯作《寵物小精靈》，但現在已更改為《精靈寶可夢》，並早在2016年冬季開始改名。