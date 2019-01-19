考試時手機響　老師列4個選擇　記過、扣分、罰企、罰抄點揀好？

智能電話普及化，不少學生都隨身攜帶，但考試時手機響卻必然會受罰。有考生日前在facebook專頁「名校 Secrets」發帖，指日前考試時手機響起，事後受罰方式居然「有得揀」，卻令他陷入「四難困局」。原來老師提4個處罰方式，包括記缺點一次兼扣操行分、扣成績分、到教員室罰及、罰抄學生守則20次總共5000字，求教應如何選擇？有網民直言「學校對你唔錯，仲有得畀你選擇」，有人則認真分析利弊，痛陳利害教樓主如何抉擇。

不少人畢業後都懷念學生時光，就算被老師懲罰也可能變成美好回憶。（電影《逃學威龍》截圖）

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樓主是中三學生，日前數學科考試時，他忘記關掉手提電話，考試其間手機響起，由於擔心影響考生心情，老師當時只記錄樓主的資料，待考試後才處理。至昨日（17日）數學方派卷，以200分為滿分，樓主考獲110分，成績不算突出。

老師派卷後「試後算賬」，追究樓主在考試期間手機響事宜，老師更給出4個選擇讓樓主自由決定，分別是記缺點一次及扣操行分5分、全卷「打八折」，即110分變88分、下周總共5天放學後在教員室外罰企50分鐘，最後是罰抄學生守則20次，下周五（25日）遞交。樓主計過字數，如選擇罰抄，大約需抄寫5000字，由於不知「點揀好」，所以投稿至facebook專頁「名校 Secrets」詢問網民意見。

不少人畢業後都懷念學生時光，就算被老師懲罰也可能變成美好回憶。（電影《逃學威龍》截圖）

大部份網民都不提議扣成績分的選擇，因「打八折」扣分太多，將影響成績；其他3個選擇則各有捧場客，有人重提周星馳主演的電影《逃學威龍2》的情節，黃一山被黃霑罰抄聖經舊約加新約一次，認為樓主罰抄學生守則20次總共5000字並非大事，「梗係罰抄啦，又唔係叫你罰抄聖經新約加舊約」，但亦有人擔心「抄到手都軟」。

有網民則撐罰企，笑言「而家返工放工都唔止企咁少」、「梗係罰企啦，我諗你放學都唔會即刻返屋企㗎啦」、「罰企我覺得無乜所謂，無損失」，但有人認為是浪費時間及體力；有人則認為記缺點可能更可取，「缺點呢家嘢，中學濕濕碎啦，記三個都未驚過」、「記缺點，反正升大學，都唔會睇你中三張成績表」。

（fb專頁「名校 Secrets」）