【網購中伏】收貨驚見比卡超「被燒焦」　網民：10萬伏特電到自己

網購物品和想像有落差是平常事，不過連顏色都不一樣會否太特別？比卡超居然還有黑色版？日前，有台灣網民指從網上買了兩隻比卡超公仔，結果收貨時一拆，發現兩隻比卡超全身漆黑，像燒焦了一樣，發文問這是不是「盜版貨」。有網民就笑言這隻比卡超被「10萬伏特電」電倒，但有人認出這隻是和服裝品牌聯乘的限量版，但看做工質疑是假貨。

有台灣網民網購了兩隻比卡超，收貨才發現全身黑色，有人質疑是限量版的仿製品。（PTT圖片）

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有台灣網民在討論區「PTT」分享，說自己前幾天上網買了兩隻比卡超公仔，結果收貨時發現「黃皮的皮卡丘（比卡超）怎變成這樣黑色的，肚子中間還有兩個閃電，是不是買到盜版的比卡超？」。

網民第一個反應是「你幹嘛用黑白模式拍照」，又有人指樓主幸運得到了遊戲中的「色違」版本（寵物小精靈遊戲中有極低機率出現不同顏色的精靈）。有不少人就「推測」比卡超變成黑色的原因，質疑賣家「兩隻放一起忘了做好絕緣」，亦有網民估計比卡超「自己攞嚟衰」，被自己電焦，「是被自己的落雷打到的」。

不過，有人認出這隻是服裝設計師藤原浩與《POKÉMON GO》合作的「THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON」系列產品，高呼「黑色限定版有錢都買不到」、「被掃光了呀」。然而，有眼利網民留意到樓主的比卡超縫線用了白色，和原版有異，「仿成這樣，連車縫線都弄不好還想假扮真貨」，質疑是次貨。

（PTT）