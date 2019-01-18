【死神來了】美國CEO避過911一劫　18年後生日前夕命喪肯尼亞恐襲

18年前在美國911恐襲逃出鬼門關，2019年在肯尼亞卻始終逃不過死神魔爪。美國商人傑森（Jason Spindler）為策略投資公司的創辦人，他在2001年因為上班遲到，避過911恐襲，其後事業一帆風順，詎料在他41歲生日前夕，卻難逃一劫，命喪於肯尼亞首都內羅畢市中心的酒店恐襲，始終逃不過死神召喚。

美國商人賈森斯（Jason Spindler）於肯尼亞內羅畢恐怖襲擊中喪生，終年41 歲。（策略投資公司I-DEV International官網圖片）

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據外媒報道，本周二（15日）非洲肯尼亞首內羅畢市中心酒店DusitD2遇襲，至少5名武裝份子持槍及炸彈衝入酒店及購物中心，其間爆發槍戰，至少造成21人死亡，當中包括5名恐怖分子，美國商人傑森當時正在酒店吃午餐，不幸遇上恐襲，客死異鄉。

傑森曾在華爾街著名投資銀行「Salomon Smith Barney/Citigroup」擔任分析師，911恐襲後離開華爾街，並加入和平工作團（Peace Corps），其後創辦策略投資公司「I-DEV International」，兼任CEO及董事，主要發展新興市場業務，故在肯尼亞生活了近5年。

肯尼亞酒店恐襲：發生襲擊的高級酒店名為DusitD2，1月15日下午約3時（香港時間同日晚上約8時）遇襲。圖為保安部隊人員向酒店舉槍、以防槍手施襲同時，建築群內的民眾拔腿逃跑。有警員稱看到死者屍體：「但（我們）沒時間點算死亡人數。」（美聯社）

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傑森的親人獲悉死訊後感到非常悲痛，其胞弟在15號當日證實消息，「我懷着沉重的心情宣布，我的兄弟傑森今天早上在內羅畢恐怖攻擊事件中喪命」。其母親接受訪問時表示，當年他因上班遲到，僥倖避過911恐襲，然而在他41歲生日來臨前，卻因恐怖主義喪命，讓人感到特別難過。

（綜合）