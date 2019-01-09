【離奇車禍】內地男倒車將自己甩出輾死　網民：如死神來了

自己竟然會車死自己？四川樂山日前發生一宗離奇車禍，一名男司機疑似在高速倒車途中將自己甩出駕駛室，然後連續被左右前輪輾過並壓在車底。現場市民見狀合力抬高汽車拉出男司機，可惜他搶救後傷重不治。雖然事故成因仍在調查，但在網上已有不少網民討論，估計男司機並無扣上安全帶，直言：「本該是吃雞裏出現的鏡頭。」

司機駛入美食街時車輛並無異樣，車門亦有關上。（微博影片截圖）

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四川樂山城區嘉興路美食街7日晚發生致命車禍，一名男司機在倒車時離奇掉出駕駛室，再被自己的車子輾死。從閉路電視畫面所見，涉事的白色私家車慢駛進入美食街，隨後停車，當時駕駛座的門仍是關上的。

男司機倒車時突破甩出車外，被自己開的車輛輾過。（微博影片截圖）

突然間，司機高速往後倒車，疑猛踩油門令車子呈弧形向後衝，此時駕駛座的門被打開，男司機從車上甩了出來。由於車輛沒有停下，兩個前輪先後輾過司機，他最後被右前輪壓在車底。在場的市民合力抬高車輛救出司機，可惜司機傷勢過重，搶救後不治，事故成因仍然在查。

在場市民合力抬高車輛，拉出被困車底的男司機，可惜他經搶救後不治。（微博影片截圖）

見到這種情節，有網民第一個反應是形容像「死神來了」、「本該是吃雞裡面出現的鏡頭」，又指「 閻王讓你三更死，絕不留人到五更」。亦有不少人猜測事故成因，推斷是車子溜車，「車門沒鎖？至少是司機沒扣安全帶」，亦有人估計「可能是車主想要關車門，以為車是在空檔，伸手去拉門的同時不小心踩到油門，然後由於慣性把自己甩了出來」。

（綜合）