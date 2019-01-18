執鎖匙、搵凶宅、換尿片都要做　台新入職警員：我到底返乜嘢工？

為減輕台灣警察勤務，當地警政署主張廢除被告到派出所報到的不成文規定，獲得法務部正面回應；其實台灣警察工作「包山包海」，上班除維護治安、打擊犯罪、維持交通秩序，還要擔任「郵務士」、「攝影師」，甚至是「保安員」，這些不該是工作份內的任務，讓基層警察懷疑，「我今天到底上什麼班？」

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查凶宅、護送犯人 警察都要做

慶富案陳慶男的兒子陳偉志棄保潛逃，高雄市左營警分局員警遭處分，引起熱議，員警抱怨「法院、地檢署都有法警，難道不能去法院、地檢署報到嗎？」司法單位要求保釋者或限制住居者到派出所報到，責任卻由警方扛。

像法院查房屋使用情形、是否為凶宅等，全交派出所查辦，還要求警察送達司法文書，不僅法院、地檢署，連矯正署也來函，包括受刑人保外就醫、回家探親等，還得追蹤、審查假釋人。

幫忙送教召還被督導 「莫名其妙」

有基層警員說，軍方後備軍人教召通知書現今已可由郵差代理，員警卻還淪為「郵務士」，每年軍方還定期上門督導業務，讓人莫名其妙。

訪查偏差少年、病患 只能「吞下去」

最近因建立「社會安全網」，也脫不了關係。員警說，要定期訪查行為偏差少年的交友、家庭管教狀況，精神病患的追蹤也由警察「吞下去」，員警質疑，「這不是教育、社會、衛生單位該做的事嗎？」

2012年蘇拉颱風來襲，一名員警搬來沙包想壓住水溝蓋。（聯合新聞網提供）

噴藥、點交房屋 也要配合支援

基層抱怨，業者噴灑登革熱藥物，已申請許可進入住宅噴藥，卻還要警方到場擔任「攝影師」， 耗費派出所警力。還有衛生所定期舉辦毒品人口講習宣導、法院清點房子點交，通通要求警方到場配合，基層警員諷刺，若每個單位都擔心現場秩序，那警方出勤擔心自身安全，可向軍方申請帶槍保護警察嗎？

「原則不協助」 難敵「做人的熱忱」

雖然台北市長柯文哲第一任剛選上後，對警政提出不少改革，如先刪除包含護童專案在內的27項警察勤務，警政署也為減輕負擔，回歸員警工作專業化，2015年訂出20項「原則不協助」的協辦業務，如取締非道路範圍內的攤販、急難救助個案訪查、狂犬病及登革熱等急性傳染病宣導、協助各機關活動安全維護等。

但基層警察，一碰到「為民服務」，工作量並沒減少，甚至有時出自於「做人的熱忱」，額外多了一些工作，像是搬樹、搬落石、翻水溝蓋撿鑰匙、找手機、推拋錨車、換輪胎、當保母換尿布等。

警政署評估 刪除額外業務

警政署長陳家欽近來頻「下鄉」聽取基層警員意見，希望能刪減不必要的勤務和要求，警政署也說，已在評估希望刪減額外的行政協助業務，未來還是希望讓警察回歸到治安和交通的本業，但就如同陳家欽在座談會時說的，「別人要求我們幫忙，我們效率最快，但我們要求別人真的比較困難。」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】