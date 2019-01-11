台灣性侵犯假釋期間逃逸　警發「無修圖」通輯令　網民：誰認得啊

台灣25歲男子潘俊皓，去年因為與未滿14歲的未成年少女發生性行為，被判處監禁6個月，由於他再犯機會高，同年假釋後須戴上電子腳鐐接受管束，但昨日（11日）他竟破壞電子腳鐐逃去，被警方通緝。台警於今日上午迅速在宜蘭員山鄉深溝村拘捕潘男，但一眾網民的焦點都落在警方發布的通緝令，因為疑犯照片與潘男在facebook上載的自拍照相差極大，明顯美圖過度，網民笑言警方會否捉錯人，「差太多，誰認得啊」。

性侵犯潘俊皓經常在facebook上載自己的自拍照。（「潘俊皓」fb圖片）

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台男潘俊皓被控性侵害未成年少女，連同其他竊盜、恐嚇等案件，被法院判監6個月。潘男自去年6月底假釋出獄後，因被判斷重犯機會機率高，需戴上電子腳鐐以管束監控，被下令宵禁，即在晚上10時至翌朝6時間，不得離家外出。

不過，台東地檢署在昨午4時發現其電子腳鐐出現異常，最後發現潘男將腳鐐破壞，棄置於花蓮縣鳳林鄉大富火車站後逃走，警方馬上發布通緝令。結果，台警今早10時50分在宜蘭員山鄉深溝村拘捕潘男。警方指他破壞腳鐐後，在台東偷了一輛電單車北上近300公里，當地警方發現該電單車蹤迹，從而前往宜蘭員山鄉將潘男拘捕。

網民發現潘俊皓通輯令的「真身」，與網上流傳的照片根本不像同一人。（台灣刑事警察局圖片）

雖然台灣警方行動神速，但網民的焦點都落在潘男的通緝令上，均因他在facebook上載的自拍照明顯修圖過度，他完全變成「瓜子口臉」，濃眉大眼、鼻尖面瘦，右手臂內側有六芒星刺青，但從刑事局公布的逃犯照可見，潘男「真身」看上去完全是另一個人，面扁且圓、眼小鼻大。有網民就笑言這算不算詐騙犯，「是性侵還是詐欺？」，更有人擔心警察會否捉錯人，「差一點抓錯人？變臉？」。

（綜合）