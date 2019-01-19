遇塞車女乘客狂問點解　的哥超崩潰拒再回答︰分心諗答案會炒車

遇到不明的情況，人人都會問「點解」，但切忌「打爛沙盆問到篤」。有的士司機在網上發文表示，早前接載一名女乘客期間遇上塞車，女乘客不停追問「點解前面架車唔郁」、「點解塞車」、「點解唔行第二條路」，司機起初都願意回答，但隨後大感崩潰叫她切勿再問，詎料對方仍再問「點解（不可以問）」，司機只好稱「諗答案會分心，一分心架車可能會炒」。該名的哥經歷令網民大呼有趣，形容是「十萬個為什麼（的士篇）」。

一名的士司機在網上指接載一名女乘客期間遇上塞車，女乘客不停追問，令到司機感到崩潰。（fb專頁「的士佬奇遇記」截圖）

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facebook專頁「的士佬奇遇記」今日發布新文章指，接載一名女子準備出大路時，因交通繁忙而拉手掣停車，雙方隨即展開一問一答環節。

女乘客開始問：「點解前面架車唔郁嘅？」司機回答：「塞車嘛。」

女乘客再問：「點解塞車嘅？」司機再答：「塞燈位。」

女乘客繼續問：「點解盞燈咁耐都唔轉嘅？」司機繼續答：「盞燈係電腦控制！」

女乘客鍥而不捨問，「點解唔行第二條路嘅？」司機沒好氣地答：「你上車嗰度係單程路，冇第二條路走！」

女乘客正想再問「點解…」，相信司機已經感到不耐煩，立即截停她，並要求「可唔可以唔好問點解住呀？」但女乘客繼續問：「點解嘅……」意指為何不能繼續問，司機形容自己感到崩潰，只好說：「我諗答案會分心，一分心架車可能會炒㗎，ok？」

的士司機每天都會遇到不同的乘客，當中有不少趣事。（資料圖片）

司機在文中標籤「點解我老竇唔係李嘉誠嘅」、「點解我唔係去緊渡假嘅」、「點解點解點解」及「崩潰了」。有網民重提歐倩怡主唱的卡通片《櫻桃小丸子》主題由歌名「問題天天都多」，形容是「十萬個為什麼（的士篇）」，建議司機收取諮詢費；亦有網民留言指「以為車住嗰個係小朋友」，但樓主回應指自己「反而有耐心答小朋友喎！佢哋問啲問題有時好得意！」

（fb專頁「的士佬奇遇記」）