台男出街驚覺飛機杯遺廁所　表弟趕到爆笑救援：放雪櫃好了！

食、色，性也。性慾是人類原始需要，但華人社會風氣較保守，總怕被家人揭發性事。台灣一名男生早前在家中廁所使用飛機杯後，大清早即外出，其後才驚覺把飛機杯遺在廁所內。男生急急向，於是向住得很近的表弟發出「求救訊息」。表弟在廁所尋獲飛機杯後，應表哥要求「隨便藏」，沒料到他竟把飛機杯放入雪櫃。表哥被戲弄後稱「你會害死我」。表弟開完玩笑，最終把飛機杯放到隱密地方，令表哥甜甜地回覆「I love you」。網民爆笑大讚「放雪櫃很有創意」，更揶揄表哥可以享受「冰火五重天」。

表弟在在一樓廁所內發現表哥的飛機杯。（批踢踢實業坊圖片）

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台灣有網民昨日（19日）在「批踢踢實業坊」討論區圖文並茂上載與表哥的對話截圖，聲稱「拯救了一個人的尊嚴」。原來網民路表哥的住所僅相距30秒路程，而昨早9時許，他收到表哥的訊息指「救我！拜託」。表哥最初沒有交代有何急事，只要求表弟到其家，留意一樓的雪櫃頂有沒有異物，但表弟無發現。

其後表哥如實交代早前使用完飛機杯後忘了放好，出門後才醒覺，再要求表弟到一樓廁所查看。最終表弟「不負所託」發現目標，表哥拜託他「隨便藏」，例如櫃內，否則讓家人看到會很尷尬。

表弟聽話地「隨便」把飛機杯放到雪櫃，就在門邊最上層的罐裝飲品旁，更豎起拇指拍照。表弟的惡作戲令表哥大感無奈，着急回應「你會害死我」，拜託他放在家中一個櫃內，再關好櫃門。樓主玩弄表哥後，亦明白「事關重大」，終真的把飛機杯藏好。表哥鬆了一口氣，詢問一樓是否無人，樓主稱是；表哥估計家人仍在睡覺，自己的寶貝沒有被家人發現，留言指「You save my life. I love you」，意指「你拯救了我，我愛你」。

帖文引起多人讚好，網民紛紛指「放雪櫃很有創意」、「無違和感」、「笑死」、「放雪櫃下次用更爽」。亦有人估計表兄弟的感情很好，加上住得很近，才能成功「化險為夷」，笑稱表哥應「以身相許」。