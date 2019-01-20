【有片】神合拍！山西校長領學生跳鬼步舞：學校無人識，我來教！

小學體育課或做早操時，老師教的舞步不外乎都是土風舞或簡單社交舞，但山西一間小學卻向難度挑戰，所有學生都跟校長在跳鬼步舞（又稱曳步舞／Shuffle），而且非常合拍又有節奏，短片在網上熱傳，網民都驚嘆「神合拍」。原來跳鬼步舞的意念是由校長提出，他指學生常常玩手機用電腦，缺乏運動，於是先自學舞步，再親自落場教學生。網民大讚師生都跳得「很有魔性」、「比男團還要齊」，又讚校長有新意，活動同時集健康與娛樂於一身，「是小孩一生的美好回憶」。

山西省運城市臨晉鎮西關小學任職的校長張鵬飛與學生一起跳鬼步舞，大家都情緒高漲。（梨視頻片段截圖）

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因跳舞片而爆紅的是山西省運城市臨晉鎮西關小學任職的校長張鵬飛，他指去年暑假時在縣中一個廣場逛街，其間見到很多人都在跳鬼步舞，於是他就想：「現在學生都喜歡看手機看電腦，沒有任何的戶外活動，所以想把這種舞蹈引到學校，讓學生動起來。」因為沒有老師懂得跳這種舞，於是就自學，再回學校親自教學生。

從去年10月開始，校長周一至周五，除了周四是讓學生做武術操及眼保健操外，中午就會到操場教學生半小時。

山西省運城市臨晉鎮西關小學任職的校長張鵬飛與學生一起跳鬼步舞，大家都情緒高漲。（梨視頻片段截圖）

學了3個月，學生都跳得有板有眼，能跟校長「神同步」，不少網民大讚「比男團還齊」，又指校長身體力行，不但讓學生有充分運動及娛樂，又可拉近了兩者之間關係，相信學生以後回想起這段時光，「都是一筆心靈的財富」。亦有網民羨慕該校的學生，「怎麼以前老師只帶我們耍太極」、「難怪我現在手和腳都會打結，原來小時候沒有學啊」。

（梨視頻）