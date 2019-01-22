【史上第一名AV男爵】清水健升級貴族　爵位係喺邊度嚟？

清水健自18歲出道，在日本AV界可謂無人不曉。不過從今以後，他由AV男優「升格」成「AV男爵」！原來他兩年前從英國附近一個自稱是國家的「西蘭公國（又稱西崙公國，Principality of Sealand）」以1.4萬日圓（約1,000港元）買入爵位，近日終於收到證書及認可文件。他昨日於個人部落格上宣布：「今天開始我就是日本首位AV男爵了！」

清水健兩年前從西蘭公國買入爵位，昨日於個人部落格上宣布：「今天開始我就是日本首位AV男爵了！」（清水健部落格圖片）

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清水健昨日（20日）於個人部落格上宣布，自己由「AV男優」變成「AV男爵」，連Twitter的名稱亦隨之更新。原來他早前去韓國旅遊，回家後收到一份包裹，郵票上印着「Principality of Sealand」，令他立即想起在2017年12月中，向西蘭公國以1.4萬日圓（約1,000港元）購買了男爵之位，而有關確認文件終於日前送到。

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他打開包裹後，內有一個證書框、一疊介紹西蘭公國的文件，以及一張證書，清清楚楚寫明公國王室正式承認他的爵位，而且印上他的名字「Baron Ken Shimizu（男爵清水健）」，令清水健不禁指「實在太有型啦」，又上載3張手持證書的照片，稱「日本首位『AV男爵』誕生」。雖然有爵位，但他並不代表不用工作，他說自己以後仍會繼續努力拍片，呼籲大家繼續指教。

不過西蘭公國到底是何方神聖？它其實是一個位於距離英國東岸10公里的一個防禦要塞，領土只有550平方米，比一個標準足球場還要細。在第二次世界大戰期間，英國皇家海軍建造了多個海上堡壘以用作補給、通訊及前線防衛。而西蘭公國的前身就是其中一個堡壘「怒濤堡壘（HMS Fort Rough）」。在戰爭過後，隨着堡壘上的人都撤離，它就被廢棄留在原址。

一般人只要在西蘭公國「官網」上，花錢就能買下身分證、爵位甚至領土。（西蘭公國網站圖片）

在堡壘被清拆之前，一名海軍上校佔領了該處，並按其對國際法的解釋，宣稱將堡壘獨立成國，易名為「西蘭公國」，而周邊半徑12海里的水域都是屬於它的領海，同時建立憲法，發行貨幣。英國曾有巡邏船駛入其海域，被公國上的上校驅趕，儘管英政府曾起訴對方，但法庭最後判因為事件發生於英國領海之外的國際公海，故英國無權干預。

不過「西蘭公國」至今仍未被國際承認為國家，於國際法上的地位仍備受爭議，但一般人只要在其「官網」上，花錢就能買下身分證、爵位甚至領土。最便宜的便是伯爵的地位，只需29.99英鎊（約300港元），如果要有公國王子Michael的親筆簽署，就要加14.99英鎊（約150港元）；最貴的則是公爵之位，叫價499.99英鎊（約5,030港元）。

（綜合）