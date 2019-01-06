我老公係AV男優清水健！作家伊藤春香不怕夫出軌：性愛是他的才能

日本AV男優清水健由18歲出道至今拍過無數作品，估計交過手的女優近1萬人，在上年宣布與拍拖4年的作家伊藤春香再婚，而兩人辦理「事實婚」亦成為一時的話題。近日他們雙雙上節目分享婚後的心路歷程，伊藤春香表示最初很難接受丈夫和別人發生性關係，惟後來想通這是工作，指自己不會再妒忌。而她更開始畫小漫畫，紀錄夫妻日常，十分溫馨。

伊藤春香坦言，初時和清水健的戀情受人冷言冷語。（Twitter「ha_chu」圖片）

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清水健和妻子伊藤春香日前接受日本網絡電視台《Abema News》的專訪，分享兩人婚後的心路歷程。去年二人宣布結婚時，婚姻不被外界看好，因清水健18歲就投身AV行業，而太太伊藤春香則生於小康之家，畢業於慶應義塾大學法學部政治系，其後進入日本第一大廣告公司《電通》工作，現為作家。二人拍拖4年來，一直遭到身邊親朋好友的冷言冷語，令她很沮喪。

伊藤春香在網誌上以文字配合可愛插圖紀錄夫妻的日常。（Twitter「ha_chu」圖片）

伊藤春香坦言，從小就被當公主般呵護，加上大家的生長環境和職業不一樣，知名AV男優與一個平凡女生的組合，注定不會是平坦的道路。「雖然和他一起時很快樂，但在網絡搜尋他的名字，就會知道他曾經和很多女人發生關係，亦試過哭得死去活來」，她表示，隨着時間的過去，就接受了這只是他的工作。

伊藤春香認為，如果清水健的性交對象只有2、3個的話就會妒忌，但他和過一萬個女人性交就無從比較了，「他覺得性交不是出軌，如果他是這樣想，我也選擇相信他。我覺得性愛是他擁有的才能。」她坦然接受丈夫的職業，而她亦開始在網誌上以文字配合可愛插圖紀錄夫妻的日常，「丈夫觀察日記」令吸引了不少網民追看。

而伊藤春香亦坦言二人均渴望有小朋友，「現在正在努力。」惟一直未能成功，她指將會到醫院做檢查，期望會有好結果。

（《Abema News》）