10-Year Challenge六折版本　癡情男背紋1：1女友　二人現況曝光

台灣一對情侶2013年曾成為轟動一時的話題，事緣男方為了表達對女友的濃厚愛意，忍痛把女友的樣子紋在背上，女友全程在旁相伴，「癡情男」此舉被傳媒形容為「最強情人節禮物」；如今六年過去，乘著最近網上掀起的「10-Year Challenge」（十年挑戰）熱潮，一名網民在Facebook查問有否該對情侶的近況，結果真的有據稱是知情者告之。

該名好奇的網友稱，好幾年前在網上看到這對情侶的新聞，兩人當時還未滿20歲，「想問問他們現在還好嗎？」隨即引發其他網友熱烈討論，紛紛留言稱「好想知道」、「卡位」、「單純覺得這個行為很笨」、「坐板凳，癡情男子漢」。

「真的是很傻的行為」

最令人意想不到的是，居然真的有知情網友透露二人近況，稱他們的感情敵不過歲月摧殘，結果還是以分手告終，女方甚至已經結婚，育有一名孩子；「癡情男」背上的那片刺青亦不見了，分手不久後他就更改了紋身圖案，另有人指出「我記得（圖案）變鐮刀死神玫瑰了」、「聽說改成死神」。

得知二人分手的消息後，網友紛表感嘆，「年輕太衝動了」、「真的是很傻的行為」、「代價好高啊」、「把女友刺青在身上是個黑歷史」、「與其在身上一輩子，還不如在心裡一輩子」。