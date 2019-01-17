台男分手後仍要求性交　惹怒前女友現任　遭恐嚇、圍毆、勒索

台灣林姓男子與少女「小諭」分手後，仍要求與她發生性行為，引起她及現任的鄭姓男友不滿，請楊男處理，楊等人強押林男圍毆成傷，並恐嚇「塞到冷凍庫、身上潑水通電」，致被害人心生畏懼，簽立面額50萬元的本票交付，台中地檢署今天依恐嚇取財罪起訴楊男等7人。

起訴書指出，少女「小瑜」（由少年法庭審理）及其現任男友鄭男（26歲），對「小瑜」的前男友林男於分手後，仍繼續與她聯絡並要求發生性行為，心生不滿，將此事告知楊男（26歲）處理。

楊男、鄭男、「小瑜」又邀詹男（26歲）、李男（27歲）、陳男（19歲）、「阿一」（27歲）、胡女（19歲）等人參與，2017年10月1日凌晨，約林男在台中市西區台灣大道1段的月光酒吧與林談判，過程中，楊認為林出言不遜，押林至停車場圍毆被害人。

林男與少女「小諭」分手後，要求與她發生性行為，引起她及現任的鄭姓男友不滿，請楊男處理，楊等人強押林男圍毆成傷，並恐嚇「塞到冷凍庫、身上潑水通電」。（聯合新聞網提供）

後來，因楊為免聲響過大引人注目，再強押林男至霧峰山區，繼續圍毆被害人，並以被害人玩弄少女「小瑜」為由，恐嚇林男支付200萬元作為精神賠償保平安，被害人因擔憂生命安全，同意給付50萬元。

楊等人要求被害人至中市北區大誠街某大樓地下室簽立本票，同日上午讓林離去，被害人因擔心如未依約出現，恐危及家人，遂於當日下午至大誠街地下室。

楊的同夥潘姓少年（法官裁定保護管束）恐嚇稱「先前討債的作法，把人塞到冷凍庫，身上潑水通電，幾十人幾百人追著一個人，也有拿刀砍人」，致林心生畏懼，簽立面額50萬元交付。經被害人報警查獲楊等多人。

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